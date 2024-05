În urmă cu ani de zile, Dani Oțil, cunoscutul prezentator TV de la Antena 1, s-a mutat din garsoniera pe care o avea în București într-o casă în Corbeanca. Locuința a amenajat-o cu pasiune și inspirație după numeroasele sale călătorii prin lume.

Casa lui Dani Oțil, situată într-un duplex pe care îl împarte cu colegul său de matinal, Răzvan Simion, este un adevărat colț de rai în care își găsește liniștea alături de soția sa, Gabriela Prisăcariu, și fiul lor, Tiago. Locuința a suferit mai multe modificări, după cum recunoaște soția prezentatorului.

„Păi am schimbat perdelele de vreo 3 ori deja, cred, Dani nu mă mai suportă! Am schimbat mocheta, am zugrăvit, pe toate cred că le-am făcut, tot ce face o femeie. Am mers doar pe design, ce e frumos și ce îmi place mie”, a recunoscut Gabriela într-un interviu pentru Cancan.

Gabriela Oțil: „Mi-aș dori o altă casă!”

Când Tiago, băiețelul lor a venit pe lume, Gabriela a vrut neapărat ca micuțul să aibă camera lui, astfel că a decorat-o special, cu tapet cu animăluțe. „Da, mi-am dorit să aibă o cameră colorată, cu animăluțe și asta am și făcut”.

„Încă de la 5 luni l-am mutat în dormitorul lui, în pătuțul lui. A fost foarte greu, încă este foarte greu, pentru că eu noaptea trebuie să merg pe scări la el, când mă strigă. Nu avem camerele alăturate. Este foarte greu, dar este foarte bine că are camera lui. Îl mai iau câteodată în pat lângă mine, dimineața, dar nu, în rest, doarme în camera lui”, a mai zis Gabriela despre băiețelul ei și al lui Dani Oțil.

Recomandări INVESTIGAȚIE. Ce au în comun Cristian Popescu Piedone și Nicușor Dan: primăriile pe care le conduc au semnat contracte de milioane de euro cu firme ai căror patroni au conexiuni cu oameni din serviciile secrete

Întrebată ce alte modificări ar mai face la casa din Corbeanca, Gabriela Oțil a spus că vrea altă vilă, a dat vina pe trafic, pe faptul că locuința e prea departe de București. „Mi-aș dori o altă casă! Eu sunt picătura chinezească. Pe unde apuc, zic și îi transmit mesaje lui Dani că trebuie să ne mutăm, pentru că stăm foarte departe.

Noi stăm în Corbeanca, nu mai este niciun secret, și petrecem foarte mult timp în trafic. Și atunci trebuie să ne mutăm undeva în oraș. Și încerc, doar că, nu știu, sper să și reușesc!”, a mai spus vedeta, care nu l-a convins încă pe Dani Oțil să se mute într-o altă casă.

Ce dotări are casa lui Dani Oțil din Corbeanca

Fiind primul proprietar al vilei, prezentatorul de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a făcut investiții semnificative pentru a o transforma dintr-o locuință deteriorată într-un spațiu modern și confortabil.

„Sunt foarte mândru că acum mai bine de zece ani am ales niște obiecte de mobilier care încă țin. Cum e canapeaua, pe care s-a dormit grav. N-a fost nici măcar la un preț mediu, a fost o canapea ieftină, dar am căutat-o atât de mult până când am reușit s-o găsesc și ține și acum. Până la 26 de ani nu am avut bani să fac aproape nimic. Dar de la 26 am început să călătoresc și nu m-am mai oprit. Am văzut niște lucruri care mi-au rămas în minte: am elemente în casă pe care le-am văzut în Koh Samoi, de exemplu, în Thailanda. La Amsterdam am stat într-o mansardă superbă de unde am furat idei pentru baie. Mi le-am notat mental și când a venit momentul, le-am pus în practică”, a mai declarat Dani Oțil, potrivit lovedeco.ro

Recomandări Ploi torențiale în mare parte din țară. Meteorologii au emis noi avertizări meteo cod galben – HARTA

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Unul dintre punctele de atracție ale casei este pivnița transformată într-un mic cinema, perfect pentru două persoane, dar și pentru sesiuni de gaming. La parter, livingul spațios, bucătăria deschisă și dressingul ascuns în perete emană eleganță și rafinament, reflectând gusturile rafinate ale cuplului.

Urmărește-ne pe Google News