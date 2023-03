Recent, la Palatul Mogoșoaia, Nicoleta Luciu a fost model în cadrul prezentării noii colecții a designerului român Liza Panait. Pe pagina oficială de Facebook, designerul s-a mândrit cu creația purtată de vedetă, o rochie de lungime medie, cu franjuri în partea de jos și la umeri.

„Nicoleta Luciu este inspirată ca de obicei în alegerea ținutei. Aici prezintă o rochie elegantă și sofisticată. Este confecționată din dantelă neagră și are o jupă aurie care oferă un aspect luxuriant și strălucitor. Franjurii de la umeri și poale creează o mișcare fluidă și spectaculoasă, în timp ce forma asimetrică a fustei oferă o notă de unicitate chic.

Pensele marcate cu șnur prețios subliniază linia corpului, accentuând formele feminine. Această rochie poate fi purtată la orice eveniment special, fie că este vorba de o nuntă, o petrecere sau o cină elegantă. Cu siguranță vei atrage toate privirile!”, a transmis creatoarea de modă în mediul online.

Tot pe Facebook, fanii au comentat apariția Nicoletei Luciu, unii dintre ei au și criticat-o. „Inspirată?! Arată ca o babă! (…) Chiar nu o avantajează deloc. Nici culoarea, nici forma rochiei. Și nici prezentarea! (…)

URÂTĂ! Nicoleta, refuză lucrurile bătrânicioase! (…) Inspirată ca de obicei????și tot ca de obicei cu mâinile în sold ca o precupeață pusă pe harță????o, Doamne! (…) N-are nicio legătură cu ce a fost… și-a făcut operații care au banalizat-o. E ca o nașă mare – așteaptă perinița! Nici nu pot să mă uit la fotografii”, sunt câteva dintre comentariile apărute pe rețelele de socializare.

Într-un interviu pentru Playtech, Liza Panait a povestit despre colaborarea ei cu Nicoleta Luciu, care durează deja de peste 15 ani. „De ce am continuat colaborarea cu ea și după 15 ani? Nicoleta a prezentat mereu foarte bine, e un om de mare caracter, serioasă, își face treaba foarte bine.

Acum alege ținute mai serioase din colecția mea pentru garderoba personală, a ales o jachetă mai sobră, spre clasic, îi venea foarte bine”, a dezvăluit designerul Liza Panait.

Cum reușește Nicoleta Luciu să se mențină în formă

De mai mult timp, Nicoleta Luciu ține o dietă extrem de dură, care a ajutat-o să slăbească miraculos după ce a devenit mamă și care acum o face să se simtă bine în pielea sa. „Am un baton pe care trebuie să-l împart în trei, o gură la șase ore. Am mâncat două banane azi. Eu mănânc cât să pot merge pe stradă.

Eu vreau să fiu veșnic tânără, de câțiva ani nu mai mănânc carne, nu mai mănânc lactate, cafeină, proteină, am trecut pe vegetal. Cică îmbătrânești de la ele. Până la 20 de ani mâncam orice voiam și nu se punea un gram pe mine, aveam 48 de kilograme la un moment dat, la 1,76 m, iar brusc după am pus. Ca să slăbesc 30 de kilograme în 6 săptămâni am băut numai ceai, compot și supă de pui”, a declarat Nicoleta Luciu în cadrul unei emisiuni TV, potrivit Wowbiz.

