Florian Gheorghe

La 15 ani de la despărțire, Dan Bălan, Arsenie Todiraș și Radu Sârbu își mai dau o șansă de dragul succesului de altădată, și vor urca din nou pe scenă, în noaptea dintre ani (Piața Constituției), ca în vremurile bune. Reunirea trupei ce a vândut peste 12 milioane de discuri pe întreg mapamondul, este surprinza pe care organizatorii marii petreceri publice o fac publică, de asemenea, un ”alai” de grupuri care, în anii 90, țineau fruntea clasamentelor muzicale dance. Amintim pe Turbo B (fondatorul SNAP), Haddaway (autorul succesului ”What Is Love”) și Milli Vanilli Experience (”Girl You Konw It s True” ori ”Girl, I’m Gonna Miss You”). Pe lângă programul numit ”Disco Night Forever”, pe imensa scenă din fața Casei Poporului, începând cu ora 18.00, în ultima zi a anului vor mai urca Holograf, Horia Brenciu& HB Orchestra, Vunk, 3rei Sud Est, Andre și Ovidiu Komornyic& OK Band

Negocierile cu cei trei O-Zone au durat multă vreme iar cel mai mult a cântărit în decizia lor grandoarea evenimentului concertistic. O-Zone s-au lăsat convinși să cânte din nou marile lor succese care i-au făcut celebrii pe întreg mapamondul, amintim ”Dragostea din tei”, ”Numai tu”, ”De ce plâng chitarele”, un rol important având primul lor manager, Corneliu Ladin. Cel care, în urmă cu aproape trei ani, a reușit să-i ”reîmprietenească” pentru două evenimente ce au avut loc la Chișinău, locul unde s-a născut O-Zone, și București.

Între 1999 și 2005, trupa basarabeană care s-a lansat în România, O-Zone au reușit să devină cel mai de succes grup în Europa, în 2004.

O-Zone au fost până în 2005 pe prima poziţie în 30 de ţări pe întreg mapamondul, 13 săptămâni Locul 1 în Eurochats. ”Dragostea din Tei” a fost reînregistrată de 200 de artişti în 14 limbi diferite printre care și faimoasa Rihanna.

Dan Bălan locuiește la New York și rămâne o vedetă incontestabilă în Rusia, Arsenie Todiraș a locuit o perioadă la Moscova dar s-a întors la Chișinău. Radu Sârbu este sigurul O-Zone care a ales să rămână în România (a obţinut şi cetăţenia), loc unde este unul dintre cei mai cunoscuţi producători muzicali.

