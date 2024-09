Căsătorită din anul 2011 cu Viorel Lis, care a fost primarul Bucureștiului, Oana Lis se ocupă singură de îngrijirea soțului. La 80 de ani, acesta nu se mai deplasa singur, își pierde rapid echilibrul și se confruntă cu mai multe probleme de sănătate.

Oana Lis îi e zi de zi alături, tocmai de aceea nu a plecat vara aceasta în nicio vacanță. S-a bucurat însă de unele plimbări din București. „Bine că a trecut odată. Această vară mi-am petrecut-o într-un oraș numit București. Nu am ieșit deloc din Capitală, dar într-adevăr, în fiecare zi redescopăr Bucureștiul altfel. Dacă stai și te uiți în sus, nu în jos, vezi o clădire nouă, ce s-a mai făcut.

Sunt multe locuri în care îmi place să mă plimb, în parcul din Dorobanți, din Floreasca. Visez că o să câștig la loto și o să îmi iau o casă acolo. Cam așa a arătat vara mea”, a declarat Oana Lis, conform wowbiz.ro.

Oana Lis: „Aș recomanda oamenilor, la bătrânețe, să își facă un plan”

Văzând cât de grea e bătrânețea lui Viorel Lis, Oana Lis le recomandă tuturor să își facă un plan pentru bătrânețe. A vorbit chiar și de Irinel Columbeanu, care și-a pierdut întreaga avere și a ajuns să trăiască la azil.

„Chiar aș recomanda oamenilor, la bătrânețe, să își facă un plan. Mă uit la Viorel și văd că el nu și-a făcut un plan. La bătrânețe trebuie să ai un plan, nu poți să te bazezi pe copii, nici pe rude, nici pe nimeni, ci pe bani. Nu toată lumea are o Oana Lis. Nu că mă laud, pur și simplu faptele vorbesc.

De la 40 de ani, trebuie să avem grijă de sănătate, apoi trebuie să avem un venit privat sau pensie. Cum e și cazul lui Irinel Columbeanu. Poți oricând să fii foarte sus și apoi foarte jos. Nu m-am gândit niciodată să îl duc la azil. Nici eu nu vreau să ajung acolo.

Planul meu de bătrânețe este, împreună cu prietenele mele cele mai apropiate, să ne cumpărăm o casă și fiecare din ce are să pună acolo. Am un plan, chiar dacă nu am copii, pentru că mă liniștește pe mine psihic să știu că nu sunt chiar așa singură pe lume”, a mai declarat ea.

Oana Lis vinde lucruri din casă pentru a face rost de bani

Copleșită de problemele financiare, vedeta se plânge că nu poate să îi plătească lui Viorel Lis ședințele de recuperare, acesta confruntându-se cu mai multe probleme de sănătate la 80 de ani. „Am nevoie să mai vând ceva, să rezolv o situație. Ce ați vrea să cumpărați de la mine? Dați-mi niște idei cu ce să mai vând”, a fost mesajul postat zilele trecute pe Facebook de Oana Lis, care are nevoie neapărat de bani. Cei care o urmăresc în mediul online imediat au reacționat. Unii dintre ei s-au oferit să îi doneze bani în cont, în timp ce alții au criticat-o.

E pentru a doua oară când Oana Lis vinde obiecte din casă pentru a face rost de bani. „O fărâmă de demnitate ți-a rămas?”, a fost mesajul primit de la un fan de Oana Lis. „Sunt mulți bolnavi și în căruț și nu au ajutor, dar au bunul simț și nu merg la TV și nu cerșesc. Când te plimbai și cheltuiai nu te gândeai. Rușine”, a fost alt mesaj primit de Oana Lis.

Altcineva i-a luat apărarea soției lui Viorel Lis. „Femeia asta trebuie respectată din orice punct de vedere. A fost lângă bărbatul ei și când a avut și când nu mai are și cu bune și cu rele și cu diferență de vârstă RESPECT MAXIM”.

