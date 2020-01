De Livia Lixandru,

„Când am spus că nu suntem împreună, nu eram împreună, dar asta nu înseamnă că sentimentele trebuiau spuse la televizor. Noi am ieșit toată viața, cu el a fost prima oară când am făcut sport cu adevărat.

Ne vedeam zilnic, dar ceea ce ne-a unit a fost faptul că m-au uimit oamenii care slăbeau. Faptul că am lansat dieta ne-a unit cel mai tare. El a făcut primul pas, primul sărut a fost în mașină.

Noi ne ciondăneam și înainte, când eram prieteni, dar discuțiile în contradictoriu sunt legate de stilul meu de viață și de dietă. Eu am dus o viață destul de leneșă”, a declarat Oana Radu, la Star Matinal, potrivit Spynews.

Alin a lăsat-o cu datorii de trei miliarde de lei

Se pare că Alin a înșelat-o de mai multe ori pe Oana Radu, iar acum după moarte, a lăsat-o cu datorii imense.

„Nu vreau să vorbesc despre un om mort care nu se poate apăra ca să-mi iau eu mie apărarea.[…] Am ieșit din relația cu Alin cu datorii de trei miliarde. Nu mi-a fost atât de fidel cum mi-aș fi dorit să cred”, a spus artista la Pro tv.

