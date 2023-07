Oana Radu își ține fanii la curent cu tot ceea ce face. Vedeta a fost zilele trecute în Paris, acolo unde a avut o programare la un consult ORL. În urmă cu un an, Oana Radu a fost diagnosticată cu mai multe chisturi pe corzile vocale, astfel că ea a fost nevoită să își folosească vocea doar 20%.

Medicul care a consultat-o pe Oana Radu s-a ocupat și de celebrități precum Celine Dion, Michael Jackson și mulți alții. Din fericire, artista a primit o veste bună, iar chisturile s-au mai retras și există o îmbunătățire.

„Am fost la doctorul meu orelist Jean Patrick Abitbol, la Paris. Realitatea este că am descoperit acum un an că am niște chisturi pe corzile vocale, care mă împiedică să-mi folosesc vocea așa cum trebuie, o folosesc în proporție de 20%. Mi-a fost frică de ce îmi va spune doctorul, dar realitatea a fost așa: Tehnica este mai bună, și-a revenit vocea și până în ianuarie pot să elimin tot ce am.

Domnul doctor susține că mi s-au retras chisturile și există o îmbunătățire. El i-a tratat pe Celine Dion, Al Pacino, Michael Jackson și mulți alții și tot el susține că s-au mai retras, iar dacă până în luna ianuarie, cu tratament nu se vor retrage de tot, voi fi nevoită să mă operez, din păcate. M-a ajutat tratamentul lui, simt îmbunătățiri, dar simt în continuare că îmi este greu, folosindu-mi doar 20 % din voce, deși merg la cântări. Ionuț Tătar a fost cel care m-a ajutat pe mine și mulți artiști”, a povestit vedeta, pe contul ei de TikTok, potrivit Click!.

Oana Radu a descoperit problemele în urmă cu un an

Pe lângă faptul că vocea i-a fost afectată în timpul unor concerte, Oana Radu a mai descoperit o problemă de sănătate, pe care o avea din copilărie, dar despre care nu a dat detalii.

„Mă simt absolut genial după vitaminele pe care le-am făcut, am făcut perfuzii. Vocea mea era extrem de doborâtă, motivul pentru care se întâmpla asta este pentru că la anumite evenimente din cauza sonorizării proaste de multe ori simt nevoia să scot casca și simt nevoia să țip, lucru care este total greșit, ceea ce mă termină, mă paralizează și cântatul ăsta zilnic.

Am și câte două evenimente pe zi, nu mă plâng, iubesc ceea ce fac și sunt extrem de recunoscătoare și chiar atunci când mi-e cel mai greu nu fac decât să mulțumesc pentru toate lucrurile pe care le trăiesc. Eu sunt sub tratament. Am descoperit o problemă pe care o aveam de 7-8 ani, nu e o chestie gravă, dar e o chestie supărătoare, voi merge acum pe 20 la Paris”, a declarat Oana Radu pe rețelele de socializare în urmă cu un an.

