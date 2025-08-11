Oana Roman a vorbit cu sinceritate, într-un interviu recent pentru viva.ro, despre relația pe care o are cu fratele său vitreg, Petrus, fiul lui Petre Roman și al Silviei Chifiriuc. Fostul premier, ajuns la 79 de ani, trăiește o căsnicie fericită alături de soția sa mai tânără, pentru care și-a părăsit fosta soție, Mioara Roman. Retras complet din viața politică, Petre Roman își dedică acum timpul familiei, având o grijă specială pentru fiul său cel mic.

De-a lungul timpului, familia lui Petre Roman a fost adesea în atenția publicului, în special din cauza vieților complexe și a legăturilor tensionate dintre membrii acesteia. Cu toate acestea, Oana Roman nu este foarte apropiată de fratele ei vitreg.

„Din păcate, nu avem nicio relație și nu aș vrea să discut pe acest subiect, pentru că nu cred că este un subiect de discutat public, deocamdată”, a declarat ea.

Ce relație are Oana Roman cu tatăl ei, Petre Roman

Vedeta a vorbit și despre legătura puternică pe care o are cu tatăl său, mărturisind că prezența lui în viața ei este extrem de importantă.

„Nu cred că ar trebui să fie de interes public ce relație am eu cu tata, dar dacă este un lucru, într-adevăr, care contează pentru mine în viața asta, în afară de Isa, este relația mea cu el. Dacă este un om care contează real pentru mine, în afară de Isa, este tata, evident. Pentru că este singurul părinte în viață pe care îl mai am și pentru că eu prea multe rude de sânge nu prea mai am. Mai trăiește sora lui – cu care m-am întâlnit de curând și cu care mi-aș dori să reiau o relație mai apropiată. Și mai am niște unchi și mătuși din partea mamei. În rest, eu nu mai am pe nimeni.

Și atunci, evident că relația cu tatăl meu este extrem de importantă și mă bucur foarte tare că el îmi este alături, că putem să vorbim, să discutăm, să facem lucruri împreună și sper ca lucrul acesta să se întâmple cât mai mulți ani de acum încolo”, a mai spus Oana Roman.

