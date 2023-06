În ultima perioadă, Oana Zăvoranu este foarte activă pe TikTok, unde face multe live-uri. Și Alex Ashraf a început să fie activ pe această platformă online și a intrat în live cu soția sa. Actrița a început să fredoneze melodia „Numai iubirea” cântată de fostul ei soț, Pepe. Alex Ashraf nu a fost deloc deranjat de gestul făcut de Oana Zăvoranu, ba chiar s-a amuzat de situație.

„Nu am, mă, nimic cu omul ăsta… Ia, fiți atenți!”, a spus actrița. Apoi soțul ei a încurajat-o să cânte: „Ia, ia… cântă, nu spune poezie. Aa… refrenul ne interesează, refrenul”.

Oana Zăvoranu a început să cânte: „Mi-ai luat tot ce aveam pe lume…/ Puterea de a mai iubi…/ Mi-ai luat cu tine fericirea/ Dorința de a mai trăi/ Fructul iubirii noastre crește../ Mie greu fără iubirea ta/ Dar amintirile cu tine…/ Nimeni nu mi le poate lua…/ Ești îngerul iubirii mele/ Te simt acolo undeva/ Numai iubirea ta imensă/ Doar ea mă poate ajuta…/ Tentații dure și mincinoase”.

„I-auzi, Pepe… Ai primit TikTok-ul. Băi, ai primit TikTok-ul. Gata, nu mai, ea cântă continuu”, a completat Alex Ashraf.

Oana Zăvoranu le-a cerut iertare public vedetelor pe care le-a jignit

În urmă cu mai bine de un an, Oana Zăvoranu avea propria emisiune online, pe canalul ei de YouTube, în care ironiza mai multe vedete din showbiz, dar și influenceri. Pe Cristina Ich o numea „Câh”, pe Adelina Pestrițu – „Pinocchio”, pe Dorian Popa – „Popeye Musculosul”. Vedetele au răbufnit după emisiunile ei și au decis să o dea în judecată pe Oana Zăvoranu, care pe 14 aprilie, în Vinerea Mare, le-a cerut scuze.

„Astăzi am găsit puterea să fac pace cu mine… pentru că este o zi mare, Vinerea Mare, zi în care Mântuitorul nostru Iisus Hristos a fost batjocorit, scuipat, bătut, vândut pentru 30 de arginți și răstignit pe Cruce între doi tâlhari… pentru păcatele noastre!”, și-a început vedeta confesiunea pe Instagram.

Și a continuat: „Astăzi simt nevoie să îmi cer iertare tuturor persoanelor pe care le-am necăjit, jignit, supărat, de care am râs, prin intermediul unei emisiuni greșite… emisiune care acum îmi pare bizară și lipsită de sens… Nici măcar nu am câștigat bani sau faima prin intermediul ei, ci doar mi-am arătat, cred, frustrarea neștiută de mine de la acea vreme spunând lucruri dureroase despre alții, sub formă unui pamflet.

Trist a fost că acei oameni niciodată nu mi-au greșit cu ceva!”. Ulterior, Oana Zăvoranu i-a înșirat pe toți cei cărora le-a greșit și le cere scuze. „Așadar, îmi cer scuze public în această postare Adelinei Pestrițu, Oanei Roman, Cristinei Ich, Alinei Ceusan, Andreei Bănică, lui Dorian Popa, Andei Adam, Gabrielei Cristea și Tavi Clonda, Ramonei și Monicăi Gabor, Andreei Mantea, Cătălin Botezatu, Ralucăi Bădulescu, Codin Maticiuc, Mihai Bendeac, Adelei Popescu și lui Radu Vâlcan, Dianei Munteanu, Ștefaniei și lui Speak, adică tururor celor pe care i-am luat în ras în emisiunile mele de pe YouTube”.

