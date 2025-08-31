Otilia Bilionera s-a căsătorit cu Bekir Ali. Nunta respectă mai multe tradiții turcești și ține două zile

Un weekend plin de emoții pentru Otilia Bilionera! Artista își sărbătorește iubirea în mare stil, organizând o dublă nuntă în faimoasa zonă Termal din Yalova, Turcia. Evenimentele din weekend, desfășurate sâmbătă și duminică, emană tradiție, eleganță și rafinament.

Nuntă de două zile pentru Otilia Bilionera

Prima seară a fost marcată de o ceremonie cu adevărat autentică, inspirată din cultura turcească. Otilia a ales să poarte un caftan alb cu aer regal, amintind de sultanele de odinioară. Pentru a găsi rochia perfectă, artista a colindat Istanbulul timp de două zile, până să ia decizia finală. Inițial, se gândise la o nuanță roșie, însă alb – o alegere aprobată și de familie – a fost varianta finală.

Atmosfera a fost completată de costume tradiționale, ritualul henna, muzică live cu lăutari și dansuri pe ritmuri turcești, totul desfășurându-se la restaurantul din Therma Yalova, proprietatea familiei soțului ei. Nu a lipsit nici tradiția verilor miresei, care au blocat simbolic ieșirea din casă până ce mirele a „plătit” pentru a o lua.

A doua seară promite un cadru mai sofisticat și luxos. Evenimentul va avea loc la hotelul de cinci stele Limak, tot în Termal. Otilia va purta o rochie elegantă, creată de un designer din Istanbul, care reflectă stilul și personalitatea ei, dar fără elementele tradiționale din prima seară. Lista invitaților este mai restrânsă – aproximativ 250 de persoane – pentru a crea o atmosferă intimă, comparativ cu cele peste 600 de persoane de sâmbătă. Artista a adus cu ea circa 30 de rude din România.

Meniul serii include delicii turcești tradiționale, dar și preparate preferate de mireasă. S-au pregătit două torturi – unul ales de cuplu și unul special pentru Otilia, un velvet cake cu banane și căpșune. Muzica va fi un mix de ritmuri turcești și românești, coveruri și un DJ cunoscut, completând astfel o experiență memorabilă pentru toți invitații.

Otilia Bilionera, rochie ca a sultanelor la nuntă

Înainte de eveniment, într-un interviu exclusiv pentru Libertatea, cântăreața a vorbit despre emoțiile dinaintea marelui eveniment, despre tradițiile turcești și despre cum va arăta rochia spectaculoasă de mireasă, inspirată din garderoba sultanelor.

„Pe 30 august 2025, la nunta tradițională, va fi momentul în care Bekir Ali vine să mă ia de acasă, iar verii mei se pun în ușă și nu mă lasă să plec, până nu dă bani. Seara, femeile se vor picta cu henna și o să fiu și eu pictată. Vor veni lăutari care cântă și dansează pe ritmuri turcești. Prima nuntă, cea tradițională, va fi la restaurantul familiei lui Bekir, în Therma Yalova.

La nunta de pe 31 august, mama va ține neapărat să facă «dezgătitul». Ea îmi ia voalul și îmi pune o eșarfă, iar lui Bekir o pălărie, după tradiția românească. Vom face petrecerea mare la un hotel de cinci stele, Limak, din Termal, o zonă superbă cu specific otoman. Am ales locul să fie aproape de familia lui Bekir și, sincer, mie îmi place mult aici. Inițial voiam la Istanbul, dar ne-a fost mai ușor să organizăm în Yalova”, a spus Otilia în exclusivitate pentru Libertatea.

Cum s-au cunoscut Otilia și Bekir Ali

Frumoasa cântăreață ne-a dezvăluit și cum s-a cunoscut cu Bekir Ali, dar și cum reușesc să îmbine cu succes viața de familie și cariera profesională. „Ne-am cunoscut la un concert pe care l-am avut în Turcia. Eu cântam pe o plajă pe care o deținea Bekir. Iar de atunci am rămas nedespărțiți. Sincer, noi nu suntem romantici. Suntem oameni practici și muncitori, așa că n-am avut momente emoționante, ci mai degrabă o relație solidă, cu picioarele pe pământ.

Soțul meu muncește mult, eu la fel, dar tocmai asta ne ajută: fiecare își vede de treaba lui, fără stres. Ne susținem reciproc! Până la 30 de ani am crezut că doar cariera contează, dar acum sunt convinsă că adevărata liniște și fericire vin din familie”, a adăugat Otilia Bilionera.

