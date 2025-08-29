Otilia Bilionera se căsătorește în weekend în Turcia. Detalii exclusive de la nuntă: „Am o rochie exact ca a sultanelor”

„Pe 30 august 2025, la nunta tradițională, va fi momentul în care Bekir Ali vine să mă ia de acasă, iar verii mei se pun în ușă și nu mă lasă să plec, până nu dă bani. Seara, femeile se vor picta cu henna și o să fiu și eu pictată. Vor veni lăutari care cântă și dansează pe ritmuri turcești. Prima nuntă, cea tradițională, va fi la restaurantul familiei lui Bekir, în Therma Yalova.

La nunta de pe 31 august, mama va ține neapărat să facă «dezgătitul». Ea îmi ia voalul și îmi pune o eșarfă, iar lui Bekir o pălărie, după tradiția românească. Vom face petrecerea mare la un hotel de cinci stele, Limak, din Termal, o zonă superbă cu specific otoman. Am ales locul să fie aproape de familia lui Bekir și, sincer, mie îmi place mult aici. Inițial voiam la Istanbul, dar ne-a fost mai ușor să organizăm în Yalova”, a spus Otilia în exclusivitate pentru Libertatea.

Artista și-a cunoscut soțul la un concert

Frumoasa cântăreață ne-a dezvăluit și cum s-a cunoscut cu Bekir Ali, dar și cum reușesc să îmbine cu succes viața de familie și cariera profesională.

„Ne-am cunoscut la un concert pe care l-am avut în Turcia. Eu cântam pe o plajă pe care o deținea Bekir. Iar de atunci am rămas nedespărțiți. Sincer, noi nu suntem romantici. Suntem oameni practici și muncitori, așa că n-am avut momente emoționante, ci mai degrabă o relație solidă, cu picioarele pe pământ.

Recomandări Bărbat condamnat la doar 2 ani cu suspendare și 2.000 de euro daune morale, după ce a abuzat-o sexual pe minora pe care o avea în plasament. Motivarea instanței, ținută la secret

Soțul meu muncește mult, eu la fel, dar tocmai asta ne ajută: fiecare își vede de treaba lui, fără stres. Ne susținem reciproc! Până la 30 de ani am crezut că doar cariera contează, dar acum sunt convinsă că adevărata liniște și fericire vin din familie”, a adăugat Otilia Bilionera.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 15

Când vine vorba despre organizarea nunții, artista, pe care o cheamă Otilia Brumă, afirmă că totul a decurs greu, însă a meritat efortul, mai ales datorită faptului că a reușit să își ia în Turcia, pentru fericitul eveniment, aproximativ 30 de rude.

„A fost greu, recunosc! În special cu rudele care au venit din România… Sunt vreo 30 și fiecare vrea să vadă și să încerce altceva. În timp ce vorbim, sunt cu ei printr-un bazar. Plus că avem două nunți de organizat, deci stresul e dublu. N-am mai dormit cum trebuie de o săptămână, dar sper să recuperez până în weekend.

În ziua cea mare vor exista stres, oboseală și emoții. (râde) Sunt două nunți, una după alta, deci sper doar să rezist până la capăt. Amuzant nu prea a fost nimic în perioada pregătirilor, dar grea a fost alegerea rochiei de mireasă. Am colindat două zile întregi prin Istanbul până am găsit una care să îmi placă. Pentru nunta tradițională am o rochie exact ca a sultanelor, iar pentru nunta de pe 31 august 2025 am ales o creație a unui designer turc din Istanbul. Cuplurilor care se pregătesc de nuntă le doresc răbdare, bani și… casă de piatră”, a mai afirmat cântăreața în exclusivitate pentru Libertatea.

Recomandări Ce presupune taxarea inversă la legume și fructe. Experții sunt sceptici: „Evazioniștii nu fac facturi de niciun fel”

Inel de logodnă cu safire și diamante

Otilia Bilionera ne-a dezvăluit și cum arată inelul de logodnă, dar și când l-a primit: „Este un inel spectaculos, cu un safir de 11,5 carate și aproape două carate de diamante. Îl am de la cununia civilă!”.

Referitor la invitații care vin la nuntă, dar și la nași, artista născută în Suceava și care în această vară a împlinit 33 de ani a afirmat că în Turcia nu există tradiția nașilor. Mai mult decât atât, Otilia Bilionera a precizat că nu s-a gândit încă la luna de miere.

„La turci nu există tradiția nașilor de cununie. Noi am făcut cununia civilă acum doi ani și acum avem doar petrecerea, fără cununie religioasă. Avem un DJ cunoscut din Turcia, dar nu am vrut invitați speciali. Îmi doresc să fim doar eu, Bekir și familiile noastre. Încă nu știm unde mergem în luna de miere. N-am avut timp să ne gândim, dar sigur va fi undeva cald, poate în Europa”, a încheiat frumoasa cântăreață.

Deși perioada este una foarte aglomerată cu pregătirile de nuntă, Otilia nu și-a neglijat cariera. Artista a lansat recent piesa „Every Minute”, care deja face valuri în Turcia.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE