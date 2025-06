Otniela Sandu, adevărul despre despărțirea de Sebastian Dobrincu. L-a contrazis pe fostul iubit: „Vedem viața diferit”

După o lungă perioadă în care a ales discreția, Otniela Sandu a decis să vorbească deschis despre relația pe care a avut-o cu Sebastian Dobrincu. Tânărul antreprenor, cunoscut pentru relațiile sale mediatizate, a minimalizat recent legătura cu Otniela, spunând că „totul a fost exagerat” și că între ei au existat „doar trei, patru poze împreună”. Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!” nu a rămas indiferentă și a oferit propria versiune a poveștii.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Potrivit Otnielei, relația cu Sebastian a fost una reală, începută cu intenții serioase din partea amândurora. Cei doi au petrecut vacanțe împreună, s-au afișat romantic în mediul online, iar pentru o vreme păreau un cuplu stabil. Despărțirea a avut loc discret, fără declarații publice, însă acum, Otniela rupe tăcerea.

„N-am simțit nevoia să ies cu vreo declarație. N-am nevoie de validarea altora. Au fost titluri (n.r. – în presă) care m-au deranjat, da cumva am și învățat din ele. Acum pot să-ți spun ce n-aș mai repeta. Cumva, în toate relațiile pe care le-am avut, am învățat niște lucruri. Spre exemplu, acum n-aș mai face o relație publică. Chiar dacă nu a fost cu intenție, a fost un moment pe care l-am trăit și de care ne-am bucurat. Fără să vrem ne-am afișat. Am împărtășit un moment, trăiam niște clipe frumoase și asta s-a întâmplat. Am învățat din treaba asta, că nu poți să cunoști un om după câteva luni. Chiar dacă lucrurile pentru amândoi au pornit serios sau cel puțin astea au fost discuțiile între noi, după… În toate cele trei relații pe care le-am avut, n-am intrat niciodată fără să simt că e ceva serios. Nu sunt genul”, i-a mărturisit Otniela lui Lili Sandu.

Recomandări Subiecte BAC Română 2025. Ce a picat la prima probă a examenului de Bacalaureat

Otniela Sandu nu are iubit

După încheierea relației, Sebastian Dobrincu s-a întors la Ioana Ignat, fosta iubită, însă împăcarea nu a durat. Între timp, Otniela afirmă că nu a încercat să își refacă viața amoroasă, concentrându-se mai degrabă pe echilibrul interior și carieră. „Sunt singură. Deocamdată sunt concentrată pe proiectele pe care le am, pe piesele de teatru în care joc. Sunt niște proiecte noi care urmează. Chiar mă dezvolt în zona asta. Am avut o vacanță planificată pentru vară și am anulat-o, pentru că m-am apucat de niște proiecte”.

De ce s-au despărțit Sebastian Dobrincu și Otniela Sandu

Cele mai dureroase pentru ea au fost însă zvonurile care sugerau că ar fi fost alături de Sebastian Dobrincu din interes financiar.

„La un moment dat, am considerat amândoi că vedem viața diferit. Și atunci am luat-o pe drumuri diferite. Avem priorități diferite. Nu sunt într-un punct în care să-mi doresc să-mi pierd vremea, azi așa, mâine așa. Sunt o tipă serioasă, asumată. Dacă intru într-o relație, doresc ceva serios. M-a deranjat treaba asta (n.r. – când s-a spus că stă cu Sebastian pentru bani). Eu știu cum sunt. N-am fost niciodată o persoană materialistă. Dacă aveți vreo curiozitate pe subiectul acesta, în afară de flori, de care mă bucur de fiecare dată, o mulțime de flori pe care le-am primit, nu știu altceva… n-am case, n-am mașini, n-am genți, n-am chirii, diamante. Am un parfum, da nu e ca și cum nu mi-am cumpărat eu un parfum până acum sau n-am dăruit la viața mea parfumuri”, a spus ea.

Subiecte BAC română 2025 – ce au avut de rezolvat elevii la limba română la Bacalaureat 2025.