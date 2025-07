Artista în vârstă de 55 de ani, care este jurat la „Te cunosc de undeva”, emisiune difuzată de Antena 1, a postat recent pe rețelele de socializare mai multe fotografii realizate la Plaiul Foii, lângă Zărnești.

Fotografiată alături de Dragoș Popa lângă Zărnești

Profitând din plin de zilele libere, Ozana Barabancea s-a întâlnit în județul Brașov și cu unii dintre prietenii ei, iar imaginile s-au viralizat rapid în mediul online. Asta mai ales deoarece artista apărea în câteva poze la poalele munților Piatra Craiului alături de un tânăr care la prima vedere pare misterios.

Jurata de la „Te cunosc de undeva” a făcut însă lumină în acest caz, afirmând că bărbatul de lângă ea este Dragoș Popa, jurnalist și cântăreț pe care artista în cunoaște de aproximativ 10 ani.

„Dragoș Popa este ca un frate pentru mine. Ne cunoaștem de peste 10 ani și avem o relație foarte frumoasă, bazată pe respect și prietenie sinceră. În plus, el este brașovean, chiar zărneștean. Vin în fiecare an la Zărnești, iar la Plaiul Foii am și filmat câteva secvențe pentru videoclipul unei piese din repertoriul meu”, a spus Ozana Barabancea pentru Brașov Știri.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 18

Recomandări Piedone a fost demis de la șefia ANPC de premierul Ilie Bolojan după ancheta DNA. Cine preia funcția

Fotografiile cu Ozana Barabancea și Dragoș Popa au strâns rapid peste 1.500 de like-uri și câteva zeci de comentarii. „Să aveți o zi la fel de frumoasă cum a fost și a noastră”, a fost mesajul transmis de cei doi artiști.

„Love you”, „Vă iubesc”, „Vă ador” și „Superbi” sunt doar câteva dintre mesajele pe care fanii le-au lăsat în dreptul imaginilor.

Ozana Barabancea a avut recent COVID-19

Vacanța din județul Brașov vine la aproximativ o lună după ce Ozana Barabancea anunța că are COVID-19.

„Ce să vezi, surpriza surprizelor, eu am COVID. M-am testat și iată, de ce nu? Se pare că au și alții. Voce nema, febră nema, saturație 93, cam nasol. În rest, cu Dumnezeu înainte, cu medicație, cu frecții. Asta e! Să mă învăț minte să mai stau și acasă. Ce să muncesc eu 7/7, 12/24, că nu. Hai să ne revenim, să ne mai odihnim. Dacă nu e de voie, e de nevoie. Ceea ce vă mărturisesc e că trebuie să aveți grijă de voi și de sănătate, pentru că eu am nevoie. Toți avem nevoie, dar încep concertele, trebuie să fac față, să fiu și frumoasă, să am și voce. Cu vocea asta cine să cânte? Mama mare. Vă iubesc pe toți, Doamne ajută, sănătate multă”, spunea artista pe rețelele de socializare în luna iunie.