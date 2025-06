Ozana Barabancea a fost testată pozitiv la COVID-19, după ce în ultimele zile s-a confruntat cu simptome care i-au afectat inclusiv vocea. Artista a făcut anunțul pe rețelele sociale, dezvăluind că testul efectuat ieri a confirmat infectarea, motiv pentru care va fi nevoită să rămână izolată pentru o perioadă.

Jurata emisiunii „Te cunosc de undeva!” a recunoscut că, în ultima perioadă, s-a concentrat exclusiv pe proiectele profesionale și a neglijat starea de sănătate.

„Ce să vezi, surpriza surprizelor, eu, Ozănica păpușica am COVID. M-am testat ieri și iată, de ce nu? Se pare că au și alții. Voce nema, febră nema, saturație 93, cam nasol. În rest, cu Dumnezeu înainte, cu medicație, cu frecții. Asta e. Să mă învăț minte să mai stau și acasă. Ce să muncesc eu 7/7, 12/24, că nu. Hai să ne revenim, să ne mai odihnim. Dacă nu e de voie, e de nevoie. Ceea ce vă mărturisesc e că trebuie să aveți grijă de voi și de sănătate, pentru că eu am nevoie. Toți avem nevoie, dar încep concertele, trebuie să fac față, să fiu și frumoasă, să am și voce. Cu vocea asta cine să cânte? Mama mare. Vă iubesc pe toți, Doamne ajută, sănătate multă”, a spus Ozana Barabancea, pe Instagram.

Printre simptomele care îi dau bătăi de cap se numără oboseala accentuată și problemele de voce — aspect esențial pentru cariera sa artistică. Cu toate acestea, Ozana Barabancea este optimistă și spune că abia așteaptă să își revină complet, mai ales că are mai multe concerte programate în perioada următoare.