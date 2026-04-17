Potrivit unor surse citate de presa internațională, artista ar fi avut discuții sincere și repetate cu membrii familiei Cascio, implicați în acuzațiile din trecut.

Schimbarea de poziție a lui Paris Jackson vine după ani în care aceasta și-a apărat tatăl și a minimalizat acuzațiile care l-au urmărit pe celebrul cântăreț. Acum însă, lucrurile par să fi căpătat o altă turnură, iar apropiații susțin că tânăra ar fi ajuns la concluzii diferite după aceste interacțiuni.

În același timp, reacțiile ei recente din mediul online sugerează o nemulțumire profundă față de modul în care este prezentată imaginea tatălui său în noul film biografic dedicat artistului.

Relația lui Paris Jackson cu familia Cascio

Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, Paris Jackson ar fi păstrat legătura cu familia Cascio, în special cu Connie, mama fraților Dominic și Aldo. Relația apropiată ar fi dus la discuții foarte sincere, care ar fi influențat modul în care artista privește trecutul tatălui său.

„Paris Jackson a rămas în contact cu familia Cascio și este deosebit de apropiată de mama lor, Connie. Au existat conversații extrem de deschise de-a lungul anilor, iar pe baza acestora, Paris știe exact ce a făcut tatăl ei”, a declarat o sursă citată de presa internațională.

Această schimbare este cu atât mai surprinzătoare cu cât în trecut Paris a respins public ideea că Michael Jackson ar fi fost capabil de abuzuri. Noile informații sugerează însă că apropierea de persoanele implicate direct în scandal ar fi determinat-o să reanalizeze situația.

De asemenea, apariția unor fotografii vechi din anii 90, în care artistul apare alături de copii din familia Cascio, a reaprins controversele. Imaginile au fost intens comentate în mediul online, alimentând din nou dezbaterea publică.

Critici dure la adresa filmului biografic

În paralel cu aceste dezvăluiri, Paris Jackson și-a exprimat public nemulțumirea față de noul film dedicat vieții lui Michael Jackson. Printr-un mesaj postat pe rețelele sociale, artista a criticat dur direcția producției.

„O mare parte a filmului este făcută pe placul unei anumite părți a fanilor tatălui meu, care trăiesc încă într-o fantezie și vor fi mulțumiți de asta. Narațiunea este controlată și există multe inexactități, dar și minciuni evidente. Pentru mine, asta nu funcționează. Bucurați-vă de el, faceți ce vreți, dar lăsați-mă pe mine în afara acestui film”, a transmis ea.

Declarația sugerează o distanțare clară față de proiect și o dorință de a nu fi asociată cu modul în care este prezentată povestea tatălui său pe marele ecran. Mesajul a stârnit reacții puternice în rândul fanilor, împărțiți între susținere și critici.

În ciuda controverselor, trebuie menționat că Michael Jackson nu a fost niciodată condamnat pentru faptele de care a fost acuzat. Totuși, subiectul rămâne unul extrem de sensibil, iar noile declarații riscă să reaprindă una dintre cele mai disputate povești din industria muzicală.

