Paște fără miel pentru Leonard Doroftei! Ce pune fostul campion pe masa festivă și ce alte vedete spun „pas” tradiției

În timp ce pentru mulți români masa de Paște înseamnă automat preparate din miel, există și vedete care aleg să evite acest obicei. Printre ele se numără și fostul mare pugilist Leonard Doroftei, care petrece sărbătorile în liniște, alături de familie, dar fără friptura tradițională de miel.

De ce nu mănâncă miel Leonard Doroftei

Leonard Doroftei a dezvăluit că nu este un consumator de carne de miel, pur și simplu pentru că nu îi place gustul. Fostul campion preferă preparate mai apropiate de stilul său alimentar obișnuit și spune că Paștele nu trebuie să fie despre obligativitatea unor tradiții culinare, ci despre familie și liniște sufletească.

Pentru el, sărbătoarea este un moment de reconectare cu cei dragi, nu un prilej de excese culinare. „Noi de abia ne-am întors din Canada și vrem să stăm, în perioada aceasta, cu familia. Avem familie mare și ne vizităm. Ne bucurăm de familie, de prieteni.

Carne de miel eu nu prea mănânc. Mă uit la televizor și mi se rupe inima când îi văd. Știți cum se zice: «cel mai bun miel este porcul». Mie îmi place să mănânc o ceapă verde cu brânză, un ou. Astea îmi plac mie de pe masa de Paște”, a declarat Leonard Doroftei, potrivit click.ro.

Vedete care evită mielul de Paște

Tot mai multe persoane publice aleg să renunțe la carnea de miel, fie din motive de gust, fie din convingeri personale sau stil de viață. Unii preferă alternative precum curcanul, puiul sau chiar preparate vegetariene, adaptând tradițiile la propriile valori.

„Nu mănânc nici drob, nici miel, niciodată nu am mâncat. Tradiția pentru mine constă în altă zonă a sfintelor sărbători de Paște. Mâncarea nu e punctul meu forte, mai ales bucătăria de Paște. Cea de Crăciun îmi place mie. Cea mai bună legumă e porcul”, a spus Mihaela Tatu.

„Am mâncat miel la viața mea, dar acum mai nou, de când am conștientizat că și animăluțele au suflet acolo, mi-e milă de ele când le văd ochișorii ăia, inima le bate, se uită la noi… De ce să le mâncăm?! Ele-s ca și noi, doar că nu vorbesc. Prin urmare, nu mănânc carne, dar mănânc lapte și ouă, ca să am proteine.

Acum să nu se înțeleagă că aș avea o problemă cu cei care mănâncă carne. Toți prietenii mei mănâncă carne, rudele mele, frații mei. Sunt puțini vegetarieni deocamdată, sau vegani. Unii sunt vegetarieni doar ca să trăiască mai sănătos, cu fructe și cu legume, decât cu carne. Carnea conține toxine și fiecare are motivația lui. Eu o am pe asta: animalele trebuie să trăiască și ele!”, a declarat Mihai Trăistariu.

„Eu nu înțeleg asta cu tăiatul mielului de Paște! Sunt scârbită, pur și simplu! Mielușeii aceia se nasc doar pentru carnea lor sau pentru că au și ei un suflet să se bucure de lumina zilei?! Am o empatie pentru animale. Nu mănânc carne de miel, nu există așa ceva. De când sunt mică nu mănânc, nu pun gura”, a spus Tania Budi.

Ce simbolizează, de fapt, mielul de Paște

Chiar dacă nu toți îl consumă, mielul are o semnificație profundă în tradiția creștină. Originea acestui simbol datează încă din vremea lui Moise, când poporul evreu se afla în robia egipteană.

Pentru a-i salva, Dumnezeu a trimis cele 10 urgii asupra Egiptului, iar ultima dintre ele – moartea întâi-născuților – putea fi evitată dacă ușile erau unse cu sângele unui miel sacrificat.

În tradiția creștină, mielul devine simbolul jertfei supreme, fiind asociat cu Iisus Hristos, considerat „Mielul lui Dumnezeu”, care s-a sacrificat pentru iertarea păcatelor omenirii. Această idee este menționată și de prorocul Isaia, dar și de Sfântul Ioan Botezătorul, care îl prezintă astfel pe Iisus.

