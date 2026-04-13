Pavel Stratan, totul despre relația cu ginerele său, Edward Sanda. Ce spune despre rolul de bunic

Într-un interviu emoționant acordat revistei VIVA!, Pavel Stratan și fiica sa, Cleopatra Stratan, au vorbit deschis despre familie, carieră și relațiile care le definesc viața. Cei doi artiști, care au fost și protagoniștii copertei, au oferit detalii sincere despre legătura lor specială și despre echilibrul dintre viața profesională și cea personală.

Pavel Stratan a mărturisit că și-a susținut fiica în toate etapele vieții, inclusiv în alegerea partenerului de viață. Pentru el, cel mai important a fost ca Cleopatra Stratan să fie fericită și împlinită. Artistul a subliniat că relația cu ginerele său s-a construit natural, fără tensiuni sau bariere, bazându-se pe respect și încredere.

„Era normal ca la un moment dat să îmi împart viața cu un partener, însă, din fericire, tata a fost foarte încântat pentru că îl cunoștea bine pe Edward și tot ce și-a dorit a fost să ne vadă fericiți împreună”, a declarat Cleopatra.

Pavel Stratan a continuat: „Așa este! Am avut încredere în Edi de la început și se adorau unul pe altul, iar pentru un tată contează enorm să își vadă fiica fericită alături de bărbatul potrivit!”

Cum se înțelege Pavel Stratan cu Edward Sanda

Legătura dintre Pavel Stratan și Edward Sanda a evoluat într-un mod firesc, ajungând să fie una apropiată, asemănătoare cu cea dintre tată și fiu. Artistul a recunoscut că apreciază implicarea lui Edward în viața Cleopatrei și modul în care cei doi își construiesc relația pas cu pas.

„I-am și spus Cleopatrei că un bărbat mai potrivit pentru ea nici nu vedeam! Edward este un bărbat care o iubește enorm pe Cleopatra și este un copil bun și muncitor! Nu m-am îndoit nicio secundă că ea nu ar fi fericită lângă el. Fac lucruri atât de frumoase împreună, sunt o echipă în carierele lor și sunt foarte mândru că mai am un băiat în familie!”, a mărturisit cântărețul.

Pavel Stratan își dorește să fie bunic

În cadrul interviului, Pavel Stratan a vorbit și despre viitor, mărturisind că ideea de a deveni bunic îi surâde. Chiar dacă nu pune presiune pe cei doi tineri, artistul a recunoscut că ar primi cu bucurie un astfel de moment în familie, considerând că ar fi o continuare firească a poveștii lor. „Eu abia aștept să devin bunic, dar ei știu mai bine când se va întâmpla asta. Nu punem presiune, ci doar așteptăm să ne dea vestea.”

