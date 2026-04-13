Pepe a devenit tătic a patra oară. Yasmine Pascu a născut o fetiță perfect sănătoasă

Vestea a fost dată chiar de cântăreț, care a postat pe rețelele de socializare un videoclip emoționant din spital, în care apare alături de soția sa și de nou-născută. Micuța a primit numele Jessica, iar fericirea este de nedescris pentru cei doi părinți. În imaginile publicate, Pepe nu și-a putut ascunde emoțiile, surprinzând momentele speciale petrecute imediat după naștere.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

„Hristos a Înviat! Astăzi Dumnezeu ne-a binecuvântat cu fetița noastră scumpă. Yasmi eronia mămică aici și Jessica la ea în brațe. Iubita noastră. Vă iubim și vă mulțumim mult de tot”, a fost mesajul emoționant transmis de artist pe rețelele de socializare.

Yasmine Pascu apare zâmbitoare, ținându-și fetița în brațe. Pentru Pepe, acesta este al patrulea copil. Artistul mai are două fiice din fosta căsnicie cu Raluca Pastramă, dar și un băiețel împreună cu actuala sa soție.

Ce semnificație are numele Jessica

Numele Jessica are origini ebraice, provenind din forma „Yiskah”, care poate fi tradusă prin „Dumnezeu privește” sau „cea care are viziune”. A devenit cunoscut la nivel internațional datorită lui William Shakespeare, care l-a folosit în celebra sa piesă „Neguțătorul din Veneția”. De atunci, numele a fost adoptat în numeroase culturi și a devenit unul dintre cele mai populare nume feminine.

Din punct de vedere simbolic, Jessica este asociat cu sensibilitatea, intuiția și o fire profundă, capabilă să înțeleagă dincolo de aparențe. Este un nume care sugerează eleganță, feminitate și o anumită forță interioară, fiind adesea ales pentru energia pozitivă și echilibrul pe care îl transmite.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE