Vești minunate în showbizul românesc! Pepe trăiește una dintre cele mai fericite perioade din viața sa, deoarece familia lui urmează să se mărească. Artistul va deveni tată pentru a patra oară, iar soția lui, Yasmine, este însărcinată pentru a doua oară. Astfel, zvonurile apărute la finalul anului 2025 se confirmă oficial în ianuarie 2026, spre bucuria fanilor.

Cântărețul este deja tatăl a două fetițe, Maria și Rosa, din relația cu fosta sa parteneră, Raluca Pastramă. Alături de Yasmine, Pepe mai are un băiețel, pe nume Zayn, iar în curând acesta va deveni frate mai mare. Viitorul copil va fi al patrulea pentru artist și al doilea în cadrul actualului mariaj, consolidând și mai mult familia pe care cei doi o construiesc împreună.

Deși vestea a început să circule încă din luna noiembrie, când au apărut primele speculații potrivit cărora prezentatorul emisiunii „Te cunosc de undeva” ar urma să devină din nou tată, Pepe a ales să fie extrem de discret. Artistul nu a confirmat, dar nici nu a infirmat informațiile apărute, preferând să-și protejeze viața personală.

„Cel mai frumos este să confirme sursa care a dat știrea. Eu sunt rezervat cu viața mea personală și cu comentat știrile pe surse”, declara Pepe la acel moment pentru Spynews.ro.

Yasmine Pascu, cu burtica de gravidă la vedere

Între timp, paparazzii de la Cancan au surprins cuplul în ipostaze tandre, iar burtica de gravidă a Yasminei este deja vizibilă, semn că sarcina a trecut de primul trimestru. Aparițiile recente nu mai lasă loc de îndoială, iar fericirea se citește pe chipurile celor doi.

Pepe pare mai împlinit ca niciodată, iar faptul că va deveni din nou tată îl plasează în culmea fericirii. Fanii așteaptă cu nerăbdare noi declarații din partea artistului și, poate, primele detalii despre bebelușul care urmează să vină pe lume. Până atunci, un lucru este cert: în familia lui Pepe este mare sărbătoare, iar anul 2026 începe neașteptat de bine.

