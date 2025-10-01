Familia Maiei Morgenstern a primit, la începutul lunii septembrie, cel mai frumos dar: fiica actriței, Cabiria Morgenstern, a devenit mamă pentru prima dată și a adus pe lume un băiețel minunat. De aproape o lună, micuțul le umple inimile de bucurie și le face zilele mai frumoase.

Maia Morgenstern trăiește acum o nouă etapă a vieții, cea de bunică, și a demonstrat că se descurcă de minune în acest rol. Actrița a publicat recent o imagine emoționantă alături de nepoțelul ei, fotografie pe care fanii o așteptau cu nerăbdare.

Cum se simte Maia Morgenstern în rolul de bunică

De-a lungul timpului, actrița a împărtășit mai multe momente speciale cu băiețelul Cabiriei, demonstrând cât de implicată este în creșterea lui. Pentru Maia Morgenstern, această experiență este una unică și extrem de emoționantă, iar apropierea de nepoțel îi aduce o bucurie pe care nu a mai trăit-o până acum.

„Sunt profund emoționată, sunt fericită, sunt înduioșată, suntem obosiți, dar foarte fericiți. Sunt și zile mai tumultuoase, dar și momente de liniște. Creștem, ne adaptăm și suntem foarte fericiți. Ne iubim cu toții foarte, foarte tare. Poate descoperim o nouă etapă, un nou anotimp al iubirii în familia noastră. Redescoperim cât de multă nevoie avem unii de ceilalți. Sunt profund fericită și recunoscătoare sorții și lui Dumnezeu”, a spus Maia Morgenstern pentru Spynews.ro.

Nașterea fiului Cabiriei Morgenstern a adus un val de entuziasm și iubire în familia actriței, cunoscută pentru relația apropiată cu toți copiii săi. Momentul a fost unul de neuitat, iar Maia Morgenstern se declară mai fericită ca oricând.

