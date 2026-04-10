Călin Donca l-a acuzat pe Dorian Popa că a mințit cu anumite afirmații pe care le-a spus pe internet.„Era prea simplu pentru judecători să dea la o parte un întreg dosar pe această temă și am avut mari emoții, deoarece este primul caz de acest fel de notorietate cel puțin, eu nu am auzit de altele în care un influencer este tras la răspundere pentru răul pe care îl face unei entități juridice.

Aș vrea ca mai departe, după acest proces, acești influenceri, mai ales care sunt și plătiți, să aibă o altă responsabilitate și o altă grijă atunci când apar online și spun anumite lucruri. Să știe că s-ar putea să și plătească dacă spun lucrurile gresite”, a declarat Călin Donca, la Viața fără filtru.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Călin Donca i-a cerut lui Dorian Popa daune morale în valoare de 30.000 de euro, însă acum afaceristul a precizat că pagubele create ar depăși câteva sute de mii de euro. „Am cerut 30.000 pentru că e o sumă simbolică, este suma cu care el a mințit o țară întreagă, că ar fi venit să îmi plătească mie să fie investitor.

Am cerut-o simbolic, la momentul respectiv nu știam care sunt daunele. În schimb, fiind proces pe fond, vom face și o expertiză amănunțită. Până la ora aceasta, cu siguranță daunele depășesc câteva sute de mii de euro”, a mai declarat Călin Donca.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE