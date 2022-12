Andreea Antonescu a devenit mamă pentru a doua oară la 40 de ani. Artista este într-o relație de mai bine de un an cu Victor Vrîceanu, redactor-șef CANCAN, iar pe 19 decembrie au devenit părinții unei fetițe. Artista a născut la un spital privat din București, iar zilele următoare va fi externată.

În București a nins astăzi, iar Andreea Antonescu a vrut să-i arate micuței primii fulgi de zăpadă. Artista a mulțumit tuturor celor care i-au dat mesaje frumoase și a mărturisit că atât ea, cât și fetița sunt foarte bine.

„Mi-am pus frumos bebelina la geam, ca să vadă și ea prima ninsoare. Mami este înnebunită după prima ninsoare și sigur îi place și ei. Stăm cumințele aici, cumințele. Am primit și flori. Suntem foarte bine, foarte fericite și foarte liniștite după cum vedeți. Mulțumim pentru toate mesajele superbe pe care le-am primit de la voi”, a spus Andreea Antonescu.

Andreea Antonescu, surpriză emoționantă din partea Siennei, fiica cea mare

La o zi după ce a adus-o pe lume pe micuță, Andreea Antonescu a avut parte de o surpriză colosală în spital. Marți, artista a fost vizitată de fiica sa, Sienna, din căsnicia cu Traian Spak, dar și de mama sa. Șocul a fost atât de mare pentru vedetă încât tensiunea i-a crescut instant. Andreea Antonescu știa că fata ei cea mare este în Statele Unite ale Americii, acolo unde a ales să se mute pentru o perioadă cu bunica sa. Sienna și-a dorit să studieze la o școală din Los Angeles, astfel că mama ei a fost de acord cu dorința copilei.

Andreea Antonescu nu a bănuit nicio clipă că fiica ei s-a întors în secret în România pentru a fi alături de ea. Artista a povestit pe contul de Instagram că s-a bucurat enorm să o vadă pe Sienna, dar și pe mama sa.

„Gata, s-a terminat cu emoțiile! Am născut o fetiță de nota 10, este o superbitate, este atât de drăgălașă și atât de cuminte. Și este perfectă. Mai am o fetiță perfectă. Mulțumesc lui Dumnezeu! Nu știu ce am făcut bine în viața asta de am primit așa copii. Cea mai mare fericire, cea mai mare bucurie! Și voi, părinții, mă înțelegeți. Nu există lucruri mai importante și mai frumoase. Mă simt foarte bine, astăzi m-am și dat jos din pat. Sunt super fericită, foarte încântată. Vă las o poză ca să înțelegeți o mega surpriză, pe care nu am intuit-o o secundă în viața mea. Am trecut prin niște emoții foarte mari. Am avut parte de o surpriză pe care nu am bănuit-o. Vă arăt ce a determinat să-mi crească tensiunea la 18”, a povestit Andreea pe Instagram.

