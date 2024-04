Din proprie inițiativă, Irinel Columbeanu s-a mutat la azilul din Ghermănești, de lângă București, constrâns de problemele medicale și financiare cu care se confrunta. Având în vedere că pensia de doar 2.000 de lei nu îi ajungea să achite costurile azilului, prietenii și apropiații i-au sărit în ajutor.

O relație specială are fostul milionar și cu Ion Cassian, proprietarul azilului, cu care se cunoaște de ani buni. Acesta l-a invitat pe Irinel Columbeanu la masa specială de Paște, de la azil. Pe baza sfaturilor unui nutriționist, un bucătar va pregăti preparate speciale.

Irinel Columbeanu, masă de Paște la azil: „Îl așteptăm cu ouă vopsite, miel la cuptor”

„Organizăm masa de Paște, cu bunătăți. Probabil că o să facem și cu Irinel, îl așteptăm la masă, cu ouă vopsite, miel la cuptor, ciorbă de miel, cozonac, dar în cantități mai mici, pacienții noștri și Irinel nu au voie să mănânce mult, căci sistemul digestiv la persoanele în vârstă nu mai este ca la tinerețe.

Avem în permanență un medic nutriționist, care stabilește meniul”, a spus pentru Playtech Ion Cassian, care știe că Irinel Columbeanu nu își dorește să petreacă Paștele la azil, ci să fie alături de fiica lui. Irina Columbeanu e în America și nu revine în România. Totodată, fostul milionar nu poate călători în America, din cauza stării lui medicale medicii i-au interzis să călătorească cu avionul.

„Este bine, are tratament, dar nu are voie să călătorească cu avionul, și-ar fi dorit să-și vadă fiica, dar medicii i-au interzis. El pare, așa, la emisiunile de televiziune, mai obosit, dar starea lui de sănătate este bună, și oricum nu iese des din azil, mai merge pe la tv, unde este invitat”, a mai declarat Ioan Cassian, care laudă condițiile pe care le au pacienții în azilul lui.

„La azil, lumea crede că este foarte rău. Dar, decât să fii bolnav și singur în casă, măcar aici e lume, sunt medici, mâncarea este bună, mănânc chiar și eu, o gust înainte, este stabilită de medici, pentru fiecare boală a pacienților. Românii se sperie de azil, dar în Occident nu este deloc așa. Chiar și milionarii din America, de la o vârstă, își părăsesc vilele și merg la cămine de bătrâni, unde socializează, sunt seri de vals, concursuri potrivite vârstei”.

Vizita pe care a avut-o Irinel Columbeanu la azil

Recent, Oana Cojocaru, fosta iubită a fostului milionar, a mers la azil și l-a vizitat pe Irinel Columbeanu, ba chiar l-a scos la o plimbare. Pentru Click, fostul om de afaceri a dezvăluit cum a decurs întâlnirea cu Oana Cojocaru.

„Mă bucur că a venit Oana acum câteva zile pe la mine, a venit în vizită, la azil, unde stau eu, cu mașina ei, și am mers la un restaurant de pe marginea unui lac. Am stat cam o oră de vorbă cu ea, la restaurant. A fost foarte frumos, am depănat amintiri pe care noi doi le-am strâns împreună.

Din câte știu, Oana o să mai vină pe la mine, nu are de ce să nu vină”, a declarat Irinel Columbeanu, care a spus și cum a fost răsfățat de fosta iubită. „La masă am avut de toate, am mâncat niște paste, rață, chiar am avut de toate pe masă. Consumația nu am plătit-o nici eu, dar nici Oana, a fost din partea casei”, a adăugat el, fără să dezvăluie cu exactitate ce a discutat cu Oana Cojocaru.

