În luna septembrie a acestui an, Cristina și Denis Ștefan au devenit părinți pentru a doua oară. Până să rămână însărcinată din nou, soția actorului a trecut prin momente cumplite despre care a ales să vorbească abia acum.

Bebelușa de la „Cronica Cârcotașilor” a dezvăluit că medicii i-au găsit o bacterie în sânge. Cristina Ștefan a ajuns de multe ori la spital în speranța că se va descoperi ce îi provoacă stările de rău din ultimii 8 ani.

„Aflasem de puțin timp, îmi era atât de frică să nu pierd sarcina. M-am rugat mult… mulți ani… Nu am știut că am Chlamydia în sânge, analiză pe care nu am făcut-o niciodată. Am avut perioade, în cei 8 ani după nașterea Deliei, când m-am simțit rău. De disperare, mă internam mereu, doar să aflu ce am. Niciun medic la care am fost (și au fost destui) nu mi-a recomandat să fac și analiza asta.

Frustrarea era și mai mare, nu rămâneam însărcinată… un an, doi, trei… șapte! Până am ajuns la doctorul care a știut ce investigații să facem și, la câteva luni după tratamentul împotriva Chlamydiei, am rămas însărcinată. Așa a trebuit să fie! Sunt recunoscătoare, pentru tot! ??♥️ Am decis să vă povestesc… Aveți grijă de sănătatea voastră! Nu există nu se poate sau nu poți! Ai încredere! ?”, a dezvăluit Cristina Ștefan pe contul personal de Instagram.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Cristina Ștefan a născut în urmă cu aproximativ o lună, iar alte mame i-au cerut sfaturi. Soția lui Denis Ștefan a evitat să îndrume alte femei, pentru că aceasta consideră că fiecare persoană este diferită și trece printr-un proces diferit. „Nu prea am cum să vă sfătuiesc, pentru că diferă (n.red. – în funcție de persoană). Trebuie foarte mult să-ți dorești să fii bine aici (n.red. – mental), să înțelegi că nu este un proces ușor pentru toate mamele”, a spus Bebelușa de la „Cronica Cârcotașilor”.



Citeşte şi:

Cu ce se ocupă Narcis Ianău, la 10 ani de la apariția la „Românii au talent”. Tânărul artist e complet schimbat

Megan Fox a pozat goală, alături de iubitul ei. Actrița suferă de dismorfie corporală

Jojo s-a fotografiat cu burtică de gravidă: „Lui Paul i se va ridica tensiunea”

PARTENERI - GSP.RO "Și noi aflăm lucruri din presă". Anamaria Prodan rupe tăcerea după ce Reghecampf a depus actele de divorț

Playtech.ro Vești cumplite pentru Gabriel Cotabiță la spital. Diagnosticul tulburător primit din partea medicilor

Observatornews.ro Scandal uriaş în avionul naţionalei României U21: trei jucători s-au înjurat ca la uşa cortului. O stewardesă a fost agresată verbal: reacţia FRF

HOROSCOP Horoscop 13 octombrie 2021. Balanțele au ocazia de a-și pune ordine în gânduri și a-și recăpăta siguranța de sine

Știrileprotv.ro Un tânăr din Turda, prins la volan fără permis, a scăpat doar cu un avertisment pentru că a fost sincer

Telekomsport Handbalista româncă celebră, bătută şi violată: "M-a chemat în cameră şi...". Cine e agresorul: primele informaţii