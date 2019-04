Problema cu care s-a confruntat Celia. „Începusem să țin un mini-regim, dar mă îngrășam și mai mult”

Celia a fost prezentă în platoul emisiunii Teo Show, de la Kanal D, unde a povestit despre o problemă cu care s-a confruntat la un moment dat. Acesta a luat în greutate deși a încercat să aibă un stil de viață cât mai sănătos.

„În prima lună, în momentul în care am început să observ că pun kilograme pe mine, mi-am dat seama că nu e normal, pentru că eu nu schimbasem absolut nimic la modul meu de viață, absolut nimic. În a doua lună am început să țin un mini-regim, adică cu mai puțin carbohidrați. Eu mă îngrășam și mai mult. Începuse din România și a continuat în Australia. În Australia mi-am făcut analizele și am aflat de acest hormon, cortizol, care este un hormon al stresului. Pentru că am avut o perioadă mai grea, ultimul an a fost puțin mai greu pentru mine, mai plin… și uneori nu știu să fac față…

… Eu sunt convinsă că sunt foarte multe femei care se îngrașă din nimic și nu știu că acest hormon face ravagii. Mi s-a spus că nu există un tratament, doar că este foarte important să încerc să reduc stresul. Mi s-au recomanndat niște medicamente naturiste. Sunt ceaiuri. Cred că lucrurile acestea te pot ajuta mai mult decât crezi.

Pentru mine chiar a fost ceva nou că un hormon poate să mă dea peste cap atât de tare. Să tot pun kilograme. Am zis: mă, trebuie neapărat să mă duc să aflu care este problema, că dacă eu în două luni am pus șase kilograme, înseamnă că în șase luni voi pune 15, într-un an voi pune 30 de kilograme. Pentru că nu aveam ce să-i fac. Aveam grijă ce măînânc și tot mă îngrășam”, a explicat Celia.

Citește și: Interviu cu europarlamentarul Cristian Preda: Kovesi va fi numită procuror european când se termină mandatul României la președinția Consiliului UE

Citește mai multe despre celia pe Libertatea.