Proiectul se numește „Vedeta familiei”, iar Radu Ștefan Bănică va sta la masa juriului alături de Matilda Pascal Cojocăriţa şi de Elena Gheorghe.

„Nu am neapărat o categorie pe care o jurizez, dar având în vedere că voi absolvi Facultatea de Actorie (din cadrul Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică I.L. Caragiale din Bucureşti, n.r.), o să jurizez tot ce ţine de actorie şi de prezenţa scenică”, a explicat Radu Ștefan Bănică, tânărul care nu a mai lucrat cu copiii, dar are experiență de la frații lui.

„Nu am mai lucrat până acum, însă am acasă doi fraţi mai mici (n.r.: Ana Violeta – care împlineşte la 15 decembrie vârsta de 15 ani şi este sora pe care o are din căsătoria tatălui său cu Andreea Marin şi Alexandru – în vârstă de doar 3 ani şi jumătate, care este fratele pe care îl are din actuala căsătorie a tatălui său cu Lavinia Pârva). Îmi plac copiii, aşa că îmi este uşor, cu toate că ştiu cât este de greu să le dai veşti rele”, a mai dezvăluit el.

Totodată, Radu Ștefan a mai precizat că la semnarea contractului cu TVR nu s-a sfătuit cu nimeni. „Sunt un încăpăţânat, aşa că nu am cerut sfatul nimănui atunci când am primit această propunere”, a mai spus el.

Recomandări Un medic român, școlit în SUA, explică părinților la ce vârstă începe consumul de droguri în România, de ce stoparea nu poate fi făcută de unul singur și ce înseamnă să fii un sprijin pentru copil

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Radu Ștefan Bănică e în ultimul an la UNATC. Pe lângă facultate, el se concentrează și la alte proiecte. „Am un spectacol nou, joc în „O noapte furtunoasă” (de I.L. Caragiale, în regia lui Alexandru Naghy, ce este găzduit de Teatrul Naţional Bucureşti şi va avea premiera chiar astă seară, n.r.).

Şi la Operetă joc într-un musical un rol principal (este vorba despre „HeartBeat – The Musical” (ce va avea premiera la 17 decembrie, n.r.). E un musical scris de la zero, muzică şi text, de Eduard Petru Jighirgiu, în care se cântă în proporţie de 99%”, a mai spus el.

Tânărul actor a mai apărut la TV, el a fost concurent în emisiunea „Te cunosc de undeva”, de la Antena 1. Radu Ștefan Bănică, 20 de ani, e băiatul lui Ștefan Bănică jr din relația cu Camelia Constantinescu.

Despre mama lui, el a zis recent că ea e cea care se ocupă de imaginea lui. „Mama este PR-ul meu numărul 1, are grijă să am imaginea țiplă și îi mulțumesc pentru asta. Dar eu de mic am învățat ce trebuie să fac, ce trebuie să vorbesc, cât să îmi fie natural. Până la urmă, nu vreau să fac de râs numele meu…”, a povestit Radu recent, într-un alt interviu.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Imaginile din Spania - Germania fac înconjurul lumii! » Ce au afișat qatarezii, ca replică la protestul nemților cu mâinile la gură

Playtech.ro ȘOC! Nicoleta Luciu a primit INTERZIS din partea soțului! Anunțul uluitor: nu are voie să...

Viva.ro Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare

Observatornews.ro "Şi-au dat nişte pumni. Şi femeile alea s-au luat la bătaie". Conflict violent, în faţa copiilor, între două familii la Târgul de Crăciun: a intervenit Jandarmeria

Știrileprotv.ro A fost mâncat de porcii din gospodărie. Sfârșit dramatic pentru un bărbat din Botoșani

FANATIK.RO De ce să nu mai arunci pliculețele de ceai. Grădinarii cu experiență recomandă acest truc

Orangesport.ro Scandal la Cupa Mondială! SUA au modificat steagul adversarei din grupă. Cum arată acum şi care e explicaţia din spatele controversei | FOTO

HOROSCOP Horoscop 28 noiembrie 2022. Leii ar fi bine să țină în trecut toate situațiile care au lăsat urme adânci asupra lor și să le dea uitării

PUBLICITATE AVON LIVE SHOPPING! Beneficiază de ultimele oferte de Black Friday