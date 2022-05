În anul 2013, Raluca Moianu şi Marius Ancuţa au divorțat. Ulterior, ei s-au împăcat, vedeta i-a fost aproape bărbatului în clipele cele mai grele. „Cumva, cred că ne îndepărtasem un pic şi aveam nevoie de o pauză ca să ne dăm seama că, de fapt, ne iubim. A fost doar un break.

Ne-am împăcat şi viaţa noastră a continuat și, deşi pare o poveste tip telenovelă, probabil că destinul meu era să am grijă de el până în ultimul minut. A fost foarte complicat momentul în care s-a îmbolnăvit şi lunile acelea în care Mara l-a văzut, practic, stingându-se”, a explicat ea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Întrebată dacă s-a vindecat după această pierdere, prezentatoarea a mărturisit: „Nu ştiu… Mi-a fost foarte greu, pentru că în 2017 a murit tata, care mă iubea foarte mult. El a fost ambasador şi mi-a dat un anumit tip de educație. Și, când simțeam nevoia să-mi acord timp să mă vindec, Mario (Marius Ancuţa, n.r.) a fost diagnosticat cu cancer şi, după fix opt luni, s-a prăpădit”.

În prezent, Raluca Moianu e singură și e preocupată de viața ei profesională. Nu are iubit, nu își caută un partener, dar nici nu spune nu dacă întâlnește bărbatul potrivit pentru ea.

„M-am înecat în muncă, aşa mi s-a părut mai simplu atunci. Dar acum sunt în echilibru, nu caut ceva. Sunt sociabilă, am prieteni, ies, sunt mare fană board game-uri şi am nişte prieteni cu care joc „Trenuleţe”. Am o viaţă destul de plină, nu mă plâng de singurătate. Dacă e să mai vină cineva în viaţa mea, va apărea, nu trebuie să-l caut eu. Și tre-buie să fie un gentleman, altfel nu se poate”, a încheiat ea.

Fostul soţ al Ralucăi Moianu, Marius Ancuţa, a murit la vârsta de 50 de ani, în 2018. Marius Ancuța era unul dintre cei mai apreciaţi comentatori sportivi.

GSP.RO Zmărăndescu, gest radical față de fiul său: „Vi se pare normal? A avut nesimțirea să posteze asta!”

Playtech.ro PRINSĂ în pădure cu AMANTUL! O celebră PREZENTATOARE de la noi și-a spulberat căsnicia și...

Observatornews.ro Eurovision 2022. Reacția prezentatoarei TVR după ce află că nu mai poate citi punctele României. "What? Deci nu cred"

HOROSCOP Horoscop 16 mai 2022. Leii trebuie să evalueze corect orice problemă care apare și să fie dispuși la un mic efort rezonabil

Știrileprotv.ro SURSE: S-a aflat motivul pentru care juriul din România a fost eliminat din Eurovision

Orangesport.ro Ucraineanul devenit inamicul nr. 1! Ce a făcut cu 3 rusoaice aflate în grija sa în Ucraina: "S-a ocupat personal"

PUBLICITATE TEST: Dinții cățelului tău pot avea probleme. Verifică dacă știi cum să ai grijă de dinții patrupedului tău