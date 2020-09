Vacanță secretă la sfârșit de vară. Răzvan Simion, fotografiat în compania unei brunete, într-un hotel de 5 stele din Istanbul

Încă de la finele anului trecut au apărut zvonuri potrivit cărora povestea de iubire dintre Lidia Buble și Răzvan Simion se apropie de sfârșit, zvonuri întreținute chiar de prezentatorul TV.

Lidia Buble și Răzvan Simion s-au despărțit la începutul verii

Într-o discuție cu un psiholog, Răzvan s-a plâns, în propria emisiune, că relația lui nu mai merge cum ar trebui, zvonuri demontate, de altfel, de Lidia Buble, de fiecare dată când i s-a ivit ocazia. Totul s-a terminat însă, la începutul lunii iunie, când Răzvan a scris clar că el și Lidia Buble s-au despărțit:

Lidia și Răzvan și-au anunțat despărțirea pe Facebook

”Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat. Mă iert pe mine pentru tot ce am fost și pentru tot ce n-am fost… Suntem în continuare o echipă și construim proiectul muzical și în rest doi… foști iubiți… actuali foarte buni prieteni. Am fost copil, am fost tânăr, iar astăzi sunt înțelept. Viață frumoasă, suflețel”, a fost mesajul emoționant al lui Răzvan Simion, care nu s-a rupt definitiv de artistă, ci continuă să-i fie manager.

După publicarea mesajului, cei doi au mai fost văzuți împreună de câteva ori. Mai exact, s-au afișat împreună la filmarea unui videoclip, apoi Lidia a fost invitată la emisiunea pe care Răzvan o prezintă și, ulterior, au fost surprinși împreună de paparazzi ieșind dintr-un restaurant.

Recomandări Directorii de școală: “Probabil că se va merge spre scenariul hibrid. La sate poate fi aplicat cel verde”. Școala de comună cu cereri enorme de la orășeni!

Escapadă pe Bosfor

Timpul a trecut, iar Răzvan a plecat într-o vacanță secretă, în Turcia. De ce spunem secretă? Pentru că prezentatorul TV nu a postat pe conturile sale de pe rețelele de socializare nici măcar o imagine care să trădeze faptul că ar fi ieșit din țară și că s-ar afla în Turcia, mai exact la Istanbul.

Răzvan Simion și tânăra cu care a fost în vacanță

Răzvan nu a fost singur în Istanbul, ci însoțit de o tânără, alături de care a fost fotografiat, într-o dimineață, pe terasa Hotelului Swissotel, situat în cartierul Beșiktaș.

Un hotel de lux, de cinci stele, unde prețul unei camere pornește de la 800 de lei pe noapte.

Potrivit martorilor, care ne-au și trimis aceste imagini, cei doi nu au împărtășit gesturi tandre în public, fiind destul de discreți.

Recomandări Părinții află abia pe 10 septembrie în ce condiții se deschid școlile din fiecare localitate. Declarațiile ministrului Sănătății despre noul an școlar

Cât timp domnișoara a mâncat, Răzvan a băut o cafea și a fumat liniștit o țigară, pentru ca mai apoi să părăsească împreună incinta hotelului.

Răzvan Simion a refuzat să spună cine l-a însoțit în Turcia

Contactat telefonic, Răzvan Simion a părut destul surprins la aflarea veștii că există fotografii, din Istanbul, în care apare alături de o domnișoară.

La început, nu a vrut să facă nicio declarație, ezitând să ofere detalii, ba chiar a încercat să lase impresia că nu-și mai aduce aminte unde se afla pe 29 august, data la care au fost făcute fotografiile.

Ulterior, a încercat să sugereze că e posibil ca femeia din imagini să fie fiica lui. Chiar dacă Ianca Simion este deja adolescentă și ar putea fi confundată cu o potențială iubită a tatălui ei, de această dată, nu Ianca este tânăra din fotografii.

Nici măcar în momentul în care i-am comunicat că am confruntat pozele și că domnișoara nu este fiica lui, Răzvan n-a dorit să facă niciun comentariu.

Citeşte şi:

Lidia Buble are o singură dorință neîmplinită. Artista a făcut dezvăluirea după despărțirea de Răzvan Simion. “E pe cale să se îndeplinească”

Lidia Buble, despre despărțirea de Răzvan Simion. Ce fel de relație au acum. „E pionul principal”

Lidia Buble și Răzvan Simion s-au despărțit. Ce a făcut matinalul imediat după ce a anunțat că nu mai formează un cuplu cu artista

PARTENERI - GSP.RO Sănătatea, motivul retragerii lui Gică Hagi de pe banca Viitorului? Dezvăluirile făcute de Cornel Dinu: "Sper să nu fie ce am auzit"

PARTENERI - PLAYTECH Ucigașul Mihaelei Runceanu și-a refăcut complet viața la 13 ani de la eliberare. Cum a scăpat atât de ușor