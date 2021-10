Seara trecută, Ioana Simion a postat pe una dintre rețelele de socializare un mesaj în care anunță încheierea unui capitol din viața ei. Soția jucătorului de tenis a explicat că această experiență a schimbat-o din multe puncte de vedere.

Ilie Năstase a făcut primele declarații despre posibila despărțire și nu a vrut să comenteze prea multe despre acest subiect. Acesta le-a sugerat jurnaliștilor să o sune pe Ioana Simion și să discute cu ea, pentru că pe el nu îl „interesează persoana”.

„Nu mă interesează ce apare, eu nu mă uit în presă, nu mă uit pe Facebook. Eu abia m-am sculat, îmi văd de treaba mea. Nu știu dacă are legătură cu mine, nu am ce să vă spun. Eu pot să vă spun doar că nu mă interesează prostiile astea! Dacă vreți să vorbiți cu cine a postat, vă mulțumesc! Pe mine nu mă interesează persoana. Cine postează trebuie să și răspundă!

Eu mă uit la televizor și văd că sunt foarte mulți morți (n.r. referire la bilanțul tragic al pandemiei de Covid-19). Despre asta trebuie să vorbim.”, a declarat Ilie Năstase, astăzi, pentru FANATIK.

Anunțul făcut de Ioana Simion

Ioana Simion și Ilie Năstase ar avea din nou probleme în căsnicie, însă nu este prima dată când se întâmplă acest lucru. Au mai fost la un pas de divorț când soția sa l-a acuzat că a agresat-o.

„Astăzi, un capitol din viața mea a luat sfârșit! Mă consider o femeie puternică și mândră de faptele mele. Răbdarea mea, iertarea mea, voința și bunele intenții. Pot spune că această experiență m-a schimbat foarte mult din toate punctele de vedere, chiar dacă a fost nevoie de foarte multă stăpânire de sine. RĂBDAREA MEA A LUAT SFÂRȘIT! În toată această perioadă am avut și ocazia de a cunoaște oameni buni, de o mare valoare și bine intenționați, iar pentru asta le mulțumesc! Poate unii dintre dumneavoastră m-ați judecat greșit, alții mi-ați acordat înțelegere și mi-ați apreciat răbdarea care nu a fost deloc ușoară. Am continuat să lupt, crezând și sperând că se va schimba ceva în bine. Vă rog să mă înțelegeți că în această perioadă voi avea nevoie de liniște și puțină intimitate. Vă mulțumesc frumos pentru înțelegere! Cu deosebit respect, IOANA!”, este anunțul făcut de Ioana Simion pe Facebook.



