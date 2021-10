Aseară, Ioana Simion a postat un mesaj pe una dintre rețelele de socializare în care anunță despărțirea de Ilie Năstase. Cei doi au mai trecut prin episoade neplăcute și în trecut, însă aceasta a decis să-i mai dea o șansă soțului ei.

Soția fostului jucător de tenis mărturisește că răbdarea ei a ajuns la final și că acest capitol din viața ei a luat sfârșit. Ioana Simion și Ilie Năstase s-au despărțit, însă nu este prima dată când se întâmplă acest lucru. Au mai fost la un pas de divorț când soția sa l-a acuzat că a agresat-o.

„Astăzi, un capitol din viața mea a luat sfârșit! Mă consider o femeie puternică și mândră de faptele mele. Răbdarea mea, iertarea mea, voința și bunele intenții. Pot spune că această experiență m-a schimbat foarte mult din toate punctele de vedere, chiar dacă a fost nevoie de foarte multă stăpânire de sine. RĂBDAREA MEA A LUAT SFÂRȘIT! În toată această perioadă am avut și ocazia de a cunoaște oameni buni, de o mare valoare și bine intenționați, iar pentru asta le mulțumesc! Poate unii dintre dumneavoastră m-ați judecat greșit, alții mi-ați acordat înțelegere și mi-ați apreciat răbdarea care nu a fost deloc ușoară. Am continuat să lupt, crezând și sperând că se va schimba ceva în bine. Vă rog să mă înțelegeți că în această perioadă voi avea nevoie de liniște și puțină intimitate. Vă mulțumesc frumos pentru înțelegere! Cu deosebit respect, IOANA! ”, este anunțul făcut de Ioana Simion pe Facebook.

Ioana Simion și Ilie Năstase s-au căsătorit în 2020, când și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu.

Ce spunea Ioana Simion despre căsnicia cu Ilie Năstase

Ioana Simion a recunoscut că nu este totul așa cum își dorește în căsnicia cu Ilie Năstase. Soția fostului jucător de tenis a declarat că acceptă anumite lucruri doar pentru că soțul ei este Ilie Năstase.

„Nu este cum mi-aș dori eu să fie, dar accept pentru că este Ilie Năstase. Accept anumite lucruri pe care nu le-aș fi acceptat pentru nimic în lume. Eu sunt o femeie împlinită, fericită în ceea ce privește familia mea, de căsnicie mai puțin. Legat de căsnicie, mai puțin, pentru că nu decurge totul așa cum mi-aș fi dorit”, a spus în urmă cu câteva săptămâni soția jucătorului de tenis.



