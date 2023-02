Relația dintre Cătălin Zmărăndescu și fiul său, Mihai, s-a răcit complet în ultima perioadă. Cei doi au ajuns să nu își mai vorbească în urma neînțelegerilor pe care le-au avut. Când a aflat că băiatul său participă la Survivor România 2023, show la care a participat și el sezonul trecut, fostul luptător a avut o reacție neașteptată.

„Nu prea am timp să mă mai uit la Survivor. Nu știu cine e Mihai!”, a declarat Cătălin Zmărăndescu pentru Fanatik. Apoi fostul luptător a completat: „Dacă e să ne luăm după declarațiile lui, se pare că nu e fiul meu”.

Mihai, băiatul cel mare al lui Cătălin Zmărăndescu, nu a spus cuvinte frumoase despre tatăl lui. Concurentul de la Survivor România 2023 spunea că nu mai păstrează legătura cu acesta. „Nu mai vorbesc cu tatăl meu de trei ani. Nici sora mea nu mai vorbește cu el de cinci ani. Nu mai vreau să aud în viața mea de el! Atâta timp cât tu ai 50 de ani și te promovezi la TV cu doi copii și tu, de fapt, ai patru copii, chit că sunt din altă căsătorie, ce să mai vorbesc cu el”, sunt o parte a declarațiilor făcute de Mihai Zmărăndescu pentru Prima TV.

Pe platforma voyo.ro, fanii Survivor România pot viziona în avans, cu 24 de ore mai devreme, un episod de la Survivor România 2023. Iată cine sunt cei patru concurenți care s-au alăturat Războinicilor și Faimoșilor.

Recomandări Zeci de proiecte educaționale cu același titlu au pierdut finanțarea prin PNRR. În spatele lor se află Editura Litera, abonată la contracte cu statul ure. „Ne-a zgâlţâit, dar nicio clădire n-a căzut!”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Cătălin Zmărăndescu a fost concurent la Survivor România

Luptătorul a fost concurent în echipa Faimoșilor în sezonul trecut. Cătălin Zmărăndescu a povestit cum a fost experiența sa în jungla din Republica Dominicană.

„Despre parcursul meu, eu pot să spun că am fost exact așa cum sunt și în viața reală, cu trăirile mele, cu supărările mele, ca un sportiv. Cert e că eu nu am jucat niciun rol. Nu pot să neg că Rengle a avut acolo o strategie. Pentru mine nu a fost niciun plan. Nu am mers cu vreun plan acolo.

Cred că de asta s-a legat prietenia noastră după competiție. Am fost singurii care au știut să facă diferența între ce înseamnă show, strategie și ce e dincolo. Una e show-ul. Alta e realitatea. Fiecare și-a jucat rolul la Survivor. Oamenii încearcă tot felul de strategii. Eu nu stau să mă ascund după un deget, în general. Eu și la Survivor m-am agitat, ca un sportiv. Am vrut să fie bine pentru echipa mea. Am fost mereu sincer”, a mai spus Cătălin Zmărăndescu.

Recomandări STUPOARE PE PIAȚA RCA. Șeful Euroins vorbește, în premieră, despre câteva sute de milioane de euro despre care „ASF a rămas cu impresia că ar putea lipsi”

Cine prezintă Survivor România 2023

Daniel Pavel prezintă „Survivor România” 2023. Prezentatorul a plecat în Republica Dominicană pentru următoarele șase luni. Dan Cruceru a fost prezentatorul „Survivor România” în primul sezon. Deși toată lumea se aștepta ca acesta să revină în Republica Dominicană, locul lui a fost luat de Daniel Pavel în sezonul 2.

GSP.RO Un olandez mutat la Arad este uimit de ce a găsit în țara noastră, ce spune despre români. „Nu sunteți deloc precum polonezii și slovacii”

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Câteva pahare de vin i-au fost fatale: trista dispariție a marelui Aurelian Andreescu, vocea unică a muzicii ușoare românești

Viva.ro Dureros ce se întâmplă acum cu fosta soție a lui Dem Rădulescu, la 74 de ani. Paula Rădulescu are un mare regret în suflet

Observatornews.ro "Deci, mie îmi pare rău de acest polițai. Vreau să fie ce trebuie!". Un șofer beat a băgat doi agenți în spital, după o urmărire nebună pe străzile din București

Știrileprotv.ro Cum s-au răzbunat doi părinți, după ce fiul lor nu i-a invitat la nuntă pentru că nu erau „suficient de buni”

FANATIK.RO Țările care ar supraviețui unei ierni nucleare. Care este cel mai sigur loc din Europa

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

HOROSCOP Horoscop 13 februarie 2023. Taurii au motive reale ca să accepte situația prezentă așa cum este și să își protejeze speranțele legate de viitor

PUBLICITATE SFERTUL DE POVESTE. Ce e NABU și de ce să facă parte din viața copiilor