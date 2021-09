După ce cazurile au crescut, București a intrat în scenariul roșu, iar o serie de restricții au fost impuse. Prezentarea certificatului verde pentru a putea intra în restaurante, cafenele, teatre, cinematografe, cluburi sau diverse săli de spectacole a devenit acum obligatorie.

Artistul a povestit că a oprit să mănânce la un restaurant din Capitală, iar o domnișoară de acolo i-a cerut certificatul verde de vaccinare. Dorian Popa a reacționat cât se poate de normal și nu a fost deloc deranjat de cererea fetei, având în vedere că acestea sunt acum regulile. Vedeta respectă restricțiile impuse de autorități.

„Am oprit să mănânc ceva și oficial este prima dată când mi se cere certificatul de vaccinare pentru a putea fi scanat.

Îi și era rușine domnișoarei să mi-l ceară. De ce să ne fie rușine, fraților?! Acesta e viitorul”, a povestit Dorian Popa pe una dintre rețelele de socializare.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Dorian Popa s-a vaccinat anti-COVID în aprilie

Artistul a decis că este bine pentru el să se vaccineze, așa că în luna aprilie Dorian Popa s-a vaccinat anti-COVID.

„M-au luat emoțiile. Astăzi sunt la clinică și mă voi vaccina.

O să completez toate actele pe care trebuie să le completez. O să vedeți și cum fac vaccinul, dar o să mă vedeți pe mine, pentru că trebuie să respectăm cu rigurozitate regulamentul. Suntem pregătiți să mergem către o lume mai bună, la normalitate. Este normal să am emoții, pentru că e un pas important în viața mea.

Trebuie să recunosc, atunci când am plecat în Africa am făcut 5 vaccinuri, iar înainte de Asia am făcut alte patru vaccinuri”, a declarat Dorian Popa înainte să se vaccineze.

Citeşte şi:

Ce a răspuns Smiley atunci când Gina Pistol l-a întrebat dacă o lasă să se întoarcă la „Asia Express”

Anunțul făcut de Claudia Pătrășcanu, după ce a fost surprinsă îmbrățișându-se cu Gabi Bădălău: „Eu pot renunța la tot”

Cu ce se ocupă Nicoleta Luciu, după ce s-a mutat la Miercurea Ciuc. Motivul pentru care nu vrea să mai revină în televiziune

PARTENERI - GSP.RO Simona Halep, dispusă să returneze banii primiți dacă i se va cere. "Nu suntem fericiți de ceea ce s-a întâmplat"

Playtech.ro IREAL! Directorul Moderna anunță când se termină pandemia. Acum e clar: când apare vaccinul salvator

Observatornews.ro Bula imobiliară a Chinei ameninţă întreaga planetă. Un video dramatic cu 15 blocuri demolate într-un minut arată cât de gravă este problema

HOROSCOP Horoscop 23 septembrie 2021. Săgetătorii trebuie să dea curs invitațiilor care vin de la prieteni

Știrileprotv.ro Căsătoriți pe nevăzute”. George și Cristina s-au căsătorit, în ciuda criticilor părinților ei

Telekomsport ŞOC! A rămas GOALĂ la petrecerea fiului, ţinuta a cedat! Doamna naţiunii, foto interzis minorilor

PUBLICITATE Adidas Originals lansează - Forum, o nouă colecție pentru toamnă-iarnă