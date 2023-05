Recent, fanii au reacționat imediat după ce mai multe zvonuri despre Survivor România au apărut pe instagram-ul Viperele Vesele. Războinicii și Faimoșii au fost prinși într-un scandal uriaș, după ce s-a scris că aceștia cumpără mâncare fast-food de la anumite persoane din producție, cu bani ascunși în diferite locuri din junglă.

Kamara s-a decis să vorbească despre aceste lucruri, explicând, de fapt, ce se întâmplă în culisele show-ului.

„Să intre lumea pe TikTok-ul meu, acolo am postat un filmuleț. Faptele vorbesc mai mult din punctul meu de vedere. Ce se mănâncă? Am slăbit 10 kilograme!

Dacă vedeți că un om a luat kilograme la Survivor, acest lucru s-a întâmplat pentru că a mâncat foarte mult cocos. Au fost momente când am dat de cocos, dar nu se întâmplă tot timpul. Sunt momente în care nu mai găsești cocos pentru că mănâncă mai multă lume și nu mai e.

Când eram în tribul Faimoșilor nu am avut cum să facem rost de mai mult cocos, iar apoi, când ne-am unificat, a fost și mai greu. Am prins și Unificarea, dar și individualele. Aș fi putut să fiu și acum acolo. Psihic și fizic mai rezistam mult și bine pentru că sunt un cal de cursă lungă. Întotdeauna am mers pe partea de anduranță, nu de viteză. Știam că mulți se vor tăia pe parcurs, îmi era foarte clar. Mă cunosc, știu că duc mult. Dacă treceam de respectiva săptămână, eram în finală, fără doar și poate”, a declarat Kamara pentru Ego.

Pe cine vede Kamara câștigător

Kamara, în vârstă de 47 de ani, a fost unul dintre concurenții de la Survivor România 2023, însă acesta a fost eliminat din competiție, în ediția din 12 aprilie. Prezent în emisiunea lui Cătălin Măruță, artistul a dezvăluit pe cine vede favorit.

„Înainte să plec, ne-am adunat și am stat de vorbă eu, Carmen, Ștefania și Krișan. Eu i-am spus: Carmen, eu pe tine te văd câștigătoare! Tu ai ceva anume care mă face să cred că poți să câștigi.Ești foarte implicată în show-ul ăsta, nu ești ascunsă, ești bună pe traseu și cred că ai datele necesare pentru a fi printre finaliști.

Eu mi-aș dori să câștige Carmen, dacă nu, să câștige Ștefania. M-a mișcat foarte tare povestea ei. Știu cum a crescut și m-a uimit lupta acestui copil”, a spus artistul, în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță, potrivit Impact.

