Poate că zilele astea ai chef de SF-uri clasice. Sau vrei să bifezi niște titluri câștigătoare de Oscar pe care le-ai tot ocolit cumva până acum. Poate că starea de spirit îți cere o comedie sau o serie animată. Indiferent ce cauți, pun pariu că îl găsești pe Netflix în martie.

Să vedem care sunt cele mai atrăgătoare 10 titluri care și-au făcut loc pe platforma de video streaming luna aceasta.

Jaws / Fălci



Considerat primul blockbuster din istorie, acest thriller din 1975 al lui Steven Spielberg a dat o nouă dimensiune cinematografiei, pavând drumul pentru hit-urile moderne în care se investesc sute de milioane de dolari.

„Jaws” e povestea unei comunități terorizate de atacurile unui rechin feroce, în plin sezon estival. Șeriful orașului, un biolog marin și un bătrân navigator fac echipă pentru a înfrunta monstrul și a readuce liniștea pe plajă.

The Departed / Cârtița (1 martie)

Câștigătorul a patru Oscaruri în 2007, printre care „Best Picture”, crime-drama genialului Martin Scorsese o să-ți dea doza de adrenalină de care ai nevoie, chiar dacă acum nu știi că ți-o dorești.

Un polițist sub acoperire și un turnător din cadrul poliției încearcă să se deconspire reciproc, într-o misiune riscantă de infiltrare în sânul unei bande irlandeze din Boston.

Cu o distribuție stelară care-i reunește pe Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg, Martin Sheen, Vera Farmiga și Alec Baldwin, „The Departed” merită adăugat în lista ta pe Netflix.

Pineapple Express / O afacere riscantă (1 martie)

Că tot vorbeam despre misiuni riscante, comedia plină de acțiune a lui David Gordon Green e alegerea ideală pentru o seară distractivă cu gașca de amici.

Un fumător împătimit de marijuana (Seth Rogen) și dealer-ul său (James Franco) ajung să fie vânați de asasini profesioniști, după ce unul dintre ei este surprins la locul nepotrivit, în momentul nepotrivit: devine martorul unei crime.

Cei doi sunt vârâți în miezul unei aventuri pe cât de trăsnite, pe atât de tensionate și descoperă tot mai multe secrete care le pun viețile în pericol.

The Boy Who Harnessed the Wind / Îmblânzitorul de vânt



Scris și regizat de Chiwetel Ejiofor, „Îmblânzitorul de vânt” spune povestea reală a unui băiat din Malawi care încearcă să își salveze satul de la secetă și, implicit, de la foamete.

William (Maxwell Simba) dovedește o puternică înclinație către știință, nu doar în sensul teoretic. Tot citind despre inginerie electrică și tehnologii de energie alternativă, puștiul crede că a găsit o metodă prin care să redea comunității accesul la apă proaspătă.

În ciuda neîncrederii consătenilor, puștiul e hotărât să-i salveze pe toți și să scrie istorie pentru micuțul sat african pe care refuză să-l părăsească.

The Karate Kid



Regizat de același John G. Avildsen care ni l-a dat pe „Rocky”, „The Karate Kid” îl urmărește pe tânărul Daniel (Ralph Macchio) în încercarea de a deveni un luptător abil, ca să le poată ține piept colegilor mai mari care-l hărțuiesc. Înțeleptul Mr. Miyagi (Pat Morita) promite să-l învețe tainele artelor marțiale, dar într-un mod cât se poate de neconvențional.

Mulți strâmbă din nas când aud de filmul ăsta, dar te poți trezi complet absorbit în povestea lui dacă nu o iei prea în serios. „The Karate Kid” are toate elementele necesare unei aventuri distractive pentru întreaga familie și ai garanția că vei rămâne cu o stare pozitivă la final.

Schindlers List / Lista lui Schindler



Câștigătorul a șapte premii Oscar în 1994, inclusiv trofeul pentru cel mai bun film, „Lista lui Schindler” e capodopera lui Steven Spielberg.

Acțiunea ne transpune în cel de-al Doilea Război Mondial, în Polonia aflată sub ocupație nazistă. Afaceristul Oskar Schindler (Liam Neeson), a cărui fabrică e plină de muncitori evrei, devine tot mai îngrijorat cu privire la soarta angajaților săi după ce vede ororile de care sunt capabili nemții. Antreprenorul avid după bani se transformă într-un înger păzitor al persecutaților.

Love, Death & Robots (15 martie)

Scrisă și regizată de Tim Miller („Deadpool”), această antologie animată cu titlu bizar promite o experiență la fel de bizară. Monștri, răsturnări de situație și comedie neagră sunt ingredientele anunțate în sinopsisul oficial, dar cele 18 episoade fără legătură între ele vor livra, cu siguranță, mult mai mult de atât. Numai trailerul te face să simți că-ți va bubui creierul, în sensul bun.

Merită menționat că printre producători se numără David Fincher, o garanție a faptului că „Love, Death & Robots” merită atenția noastră.

Back to the Future I-III / Înapoi în Viitor 1-3



Una dintre cele mai îndrăgite trilogii din istoria cinematografiei, „Back to the Future” a lui Robert Zemeckis e genul de serie pe care o poți revedea în fiecare an cu aceeași bucurie ca la prima vizionare.

Protagoniștii sunt Marty McFly (Michael J. Fox), un licean obișnuit care ajunge să călătorească în timp, și Doc Brown (Christopher Lloyd), inventatorul mașinii care-l transportă de colo-colo pe firul temporal. Marty descoperă cât de ușor și de radical pot niște decizii banale să influențeze viitorul și trebuie cu orice preț să readucă lucrurile la ordinea lor firească. Altfel, el însuși ar putea înceta să mai existe.

The Pianist / Pianistul

Cu trei Oscaruri în palmares, drama muzicală a lui Roman Polanski e considerată a fi unul dintre cele mai bune filme din toate timpurile – atât de critici, cât și de spectatorii de rând. Ocupă locul 38 în topul all-time IMDb, deci „trebuie” văzut măcar o dată-n viață.

Talentatul Adrien Brody îl joacă pe Wladyslaw Szpilman, un pianist polonez de origine evreiască, nevoit să fugă ca un infractor din calea naziștilor. Refugiat printre ruinele Varșoviei, artistul primește ajutor de la un aliat nesperat.

The Highwaymen / Pe Urmele Tâlharilor

Filmul-eveniment al anului în ce privește producțiile originale Netflix, „The Highwaymen” revizitează palpitanta poveste a cuplului de infractori Bonnie și Clyde. Noutatea constă în faptul că urmărim evenimentele din perspectiva taberei opuse, a polițiștilor care încearcă să-i captureze pe cei doi.

Kevin Costner și Woody Harrelson interpretează doi foști agenți de poliție, chemați înapoi la datorie special pentru a-i aduce pe Bonnie și Clyde în fața justiției. Rămâne de văzut dacă experiența oamenilor legii va fi suficientă pentru a contracara imprevizibilitatea și demența celebrului cuplu de fugari.