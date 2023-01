„Nu știu dacă am avut momente foarte grele. A fost unul dintre cei mai buni ani pentru mine! Oamenii răi, invidioși și cu energie negativă nu au ce căuta în jurul meu.

Asta nu mai accept! Am făcut de mult curățenie. Nu am avut mari decepții în viață! Mulțumesc lui Dumnezeu!”, a mărturisit pentru FANATIK Roxana Nemeș, fosta concurentă a show-ului Sunt celebru, scoate-mă de aici de la Pro TV.

Ce sfaturi a primit din partea părinților ei

„Părinții mei sunt fericiți dacă noi, fetele (eu și surorile mele) suntem fericite! Mi-au respectat întotdeauna alegerile! Îmi dau sfaturi mereu, dar, doar atunci când le cer eu. Întotdeauna m-au învățat de bine și să iau deciziile bune pentru viața mea! Însă, acum suntem oameni mari și le luăm singuri!”, a mai completat artista.

Roxana se mută în casă nouă în câteva luni

Roxana spune că a fost un copil cuminte și cu siguranță așa va fi și copilul ei. Ea a dezvăluit că anul acesta ea și soțul ei se vor muta în casă nouă.

„Am fost un copil cuminte (n.r. râde). Din ce îmi spun părinții mei și din ce îmi aduc eu aminte. Nu cred că am făcut mari greșeli. Ca orice alt copil. Nu am traume sau așa ceva. Am trăit și copilărit într-o familie extraordinar de frumoasă și unită. Asta vreau și eu pentru copilul meu.

Mai este un pic (n.r. zâmbește)! Abia aștept! La vară mă trezesc cu cafeaua băută pe terasă și cu o baie în piscină! Zilnic!”, a adăugat fosta concurentă de la Survivor România.

