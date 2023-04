„Mi-a ajuns. Le-am făcut pe toate. Când am ajuns la Sunt celebru, am zis: Doamne, ce mi-a trebuit? Ce caut aici? Îmi doream să ajung acolo, mi-a fost dor. Am calculat cât mai e din emisiune, mai era o lună și am zis: Nu am cum să stau mai mult. Sigur nu o să stau 6 luni sau 3 luni sau nu știu cât! Am zis că îmi este chiar dor să merg în jungla în care am mai fost.

Cum am ajuns acolo și am fost privată de libertate, nu aveam cafea, nu aveam telefon, mă uitam în gol și spuneam: Ce mi-a trebuit iar? Dacă vrei, se poate. Prima oară la Survivor a fost extraordinar. Nu știu dacă aș repeta, dar mi-a plăcut extraordinar de mult, am iubit experiența, am rămas cu amintiri frumoase.

Dar nu mă mai văd. Nu este vorba că nu pot, ci nu mai vreau. Sunt Berbec, urăsc să fiu privată de libertate. Nu este vorba că nu pot să stau fără cafea sau fără telefon. Pot dacă vreau, dar nu mai vreau să mă chinui”, a declarat Roxana pentru Ego.

Roxana Nemeș și-ar dori să meargă la „America Express” alături de soțul ei, însă a punctat că fanii ei nu o să îl vadă la televizor vreodată.

„I-am propus la un moment dat. (n.r. – să meargă la America Express cu soțul ei) Mi-aș dori. Este genul de om și mai descurcăreț ca mine. Doi oameni descurcăreți ar face senzație. Dar nu o să îl vezi niciodată la televizor.

Asta nu o să mi se îndeplinească, poate o să merg cu tata. Tata se roagă de mine: Oriunde te mai duci, ia-mă și pe mine! Tata e excepțional, nu ai cum să nu îl iubești. Mă roagă: Oriunde mai mergi, mă iei cu tine! Vrea să se înscrie la Survivor. Nu am cum să îl refuz, nu se poate”, a mai spus Roxana.

