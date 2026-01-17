De când a adus pe lume gemenii, Roxana Nemeș traversează o perioadă specială. Deși a născut în toamna anului trecut, cântăreața arată foarte bine, aspect remarcat frecvent de cei care o urmăresc în mediul online.

Cum se menține Roxana Nemeș

Întrebată de o admiratoare care este secretul siluetei sale după sarcină, Roxana Nemeș a explicat că nu urmează niciun regim alimentar strict, precizând că nu a mai ținut dietă încă de la vârsta de 20 de ani.

Artista a mai spus că obiceiul de a mânca în cantități mici a ajutat-o să se mențină și după sarcină, adăugând că, din fericire, nu este genul de persoană care să aibă pofte alimentare.

„Nu țin regim! N-am mai ținut regim de la 20 de ani. Nu-mi place și nici nu mi se pare ok. Pentru că slăbești, după care te îngrași la loc. Eu mi-am obișnuit organismul într-un fel și așa mă și mențin. Mănânc puțin. Și sincer, m-am obișnuit așa! Și mă simt foarte bine. Am și noroc că nu sunt pofticioasă”, a fost răspunsul Roxanei Nemeș.

Artista a renunțat la bona gemenilor

Roxana Nemeș trăiește una dintre cele mai intense și frumoase perioade din viața ei. Artista a devenit mămică de gemeni în toamna acestui an și este implicată 100% în creșterea celor mici, fără ajutor permanent din afară. Chiar dacă a luat în calcul varianta unei bone, cântăreața a realizat rapid că, cel puțin pentru moment, nu este ceea ce își dorește pentru copiii ei.

Proaspăta mămică a mărturisit că ea și soțul ei se ocupă singuri de gemeni, apelând doar ocazional la ajutorul familiilor. Deși viața cu doi bebeluși vine la pachet cu multă oboseală și provocări, Roxana spune că se bucură din plin de fiecare moment.

„Ne descurcăm, în principal, până mai cresc, când chiar o să am nevoie de ajutor, că nu o să am ce să fac, dar ne dorim să fim prezenți destul de mult în viața lor. Avem noroc că mai lucrăm și de acasă, putem să fim mereu lângă ei, asta contează foarte mult pentru noi, dar și pentru ei. Plănuim ca, la un moment dat, să luăm și o bonă, că nu avem altă soluție, dar momentan am ales să nu. Nu vreau să mai aud de bone în ultima vreme, am avut niște experiențe nu tocmai plăcute, nu grave, dar nu am fost pe aceeași lungime de undă. Am schimbat mai multe bone, nu erau din România. Ideea e că, deocamdată, putem să fim prezenți și suntem implicați 100% noi doi. Cât sunt încă mici, e ok”, a mai zis Roxana Nemeș, potrivit spynews.ro.

