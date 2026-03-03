Ruby a reacționat dur după ce a fost criticată că mestecă gumă în public. „Ca o țărancă. Oricum nu mă interesează”

Recent, Ruby a publicat un mesaj pentru toți cei care o critică deoarece mestecă gumă în public. „Mestec gumă întruna, pentru că mestecatul face fața frumoasă și lucrează mușchii feței, care sunt foarte mulți și e bine să-i lucrezi și pe ei.

Nu că vreau să mă explic pentru acțiunile mele în fața celor care comentează că mestec ca o țărancă, pentru că oricum nu mă interesează, fac ce vreau eu, când vreau eu. Zic asta doar ca un sfat în caz că vreți să fiți frumoși ca mine! Cui nu-i convine, are mamaia un fund mare și messy, de babă, gata de pupat!”, a transmis Ruby, pe Instagram.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Anul trecut, Ruby și-a renovat toată casa și a vorbit despre schimbarea din viața ei. Vedeta a recunoscut că a obosit și că nu își dorește decât muzică și vacanțe.

„Mă bucur că am scăpat de renovare, ar mai fi lucruri mici pe care nu mai am chef să le fac, așa că nu-mi mai doresc nimic din punct de vedere material. Am scăpat, m-am mutat, nu-mi mai arde de nimic, vreau doar muzică și vacanțe. Am stat peste un an și jumătate”, a spus Ruby pentru Spynews.ro, în urmă cu câteva luni.

În luna iulie a anului trecut, Ruby a anunțat că a lansat nouă melodie într-o perioadă în care s-a spus că artista a dispărut din lumina reflectoarelor și că nu mai este atât de prezentă în showbiz precum era în urmă cu mai mult timp. „Dragoste sau iluzie?”, a fost mesajul pe care cântăreța l-a postat pe Instagram, în momentul în care a anunțat că a lansat pe YouTube o nouă piesă însoțită de videoclip.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE