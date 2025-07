După o perioadă intensă de speculații privind absența sa din emisiunea „Te cunosc de undeva!”, actorul Sali Levent a decis să rupă tăcerea. Într-o declarație recentă, acesta a clarificat că nu a fost exclus din show-ul difuzat de Antena 1, ci a părăsit proiectul în condiții amiabile, menționând că toate episoadele în care a apărut au fost difuzate, cu excepția ultimelor două sau trei, în care nu a mai fost prezent.

„Nu e chiar adevărată povestea care s-a spus când eram la Te cunosc de undeva. Adică are o parte de adevăr, dar pe platourile de filmare mi-am făcut treaba. Timpul meu liber nu are contract semnat decât cu Lizi, iubita mea. Nu am fost dat afară de producție. S-a difuzat totul cu mine, doar în ultimele două sau trei episoade nu am fost. Atâta tot. Nu am fost penalizat financiar, trustul mi-a dat până la ultimul cent pe episoadele filmate. Pur și simplu, producătorul Te cunosc de undeva a fost super OK cu mine, ne-am strâns mâna și asta a fost. Dar mi-au dat toți banii pentru cât am muncit”, a spus Sali Levent, pentru fanatik.ro.

În cadrul aceleiași intervenții, Sali Levent a vorbit deschis și despre o perioadă mai întunecată din viața sa, marcată de viața de noapte și consumul de substanțe interzise. Actorul a recunoscut că acest stil de viață i-a afectat profund echilibrul personal și profesional.

Cu sinceritate și maturitate, artistul a mărturisit că a reușit să se desprindă de acea lume, datorită sprijinului constant oferit de iubita sa, Lizi, alături de care formează un cuplu de câteva luni.

„După scandalul de data trecută, în sfârșit știu că am liniște și știu că am ales cel mai bine pentru mine! Pe lângă asta, această femeie mă acceptă cu bune și cu rele. Important pentru mine este și faptul că m-a făcut să mă las de tot ce înseamnă viața de noapte, inclusiv substanțe ciudate, să le spunem.

Nu am mers la specialist ca să caut ajutor, asta și pentru că Lizi mi-a zis că nu avem de ce să apelăm momentan la așa ceva, că e cu mine în lupta asta. Și ce crezi, chiar am câștigat-o. Acum o mențin așa. Nu cred că eram dependent. Pur și simplu eram dependent de distracție. Am consumat doar substanțe mai tari, nu am fumat niciodată. Anul acesta făceam majoratul dacă nu mă lăsam. Acum ies foarte rar și încerc să evit cluburile cât mai mult. Și dacă voi ieși, clar ies cu ea”, a mai mărturisit actorul.