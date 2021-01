„Am aflat ca fiica mea a participat, aflându-se în perioada stabilită de instanța în grija tatălui ei, la un Revelion organizat de un vecin al tatălui ei, la care au participat în total 9 persoane. Într-un apartament de bloc. Nimeni nu a purtat mască. Acești oameni au considerat că este în regulă să calce în picioare toate normele legale, punând în pericol atât propria sănătate, cât și a copiilor lor. Fostul meu soț a pus în pericol sănătatea fiicei mele în perioada dispusă de instanță ca fiind în grija lui, în mod conștient și voluntar”, a scris Iulia Albu joi pe Facebook.

Aceasta a precizat că îl va da în judecată pe Mihai Albu. „Asta după ce prima instanță a decis că este normal să glumești pe un post TV cu acoperire națională că ți-ai fi dorit să ai un pistol la întâlnirea cu mama copilului tău, viitorul ei soț și în prezenta Mikaelei. Și după multe alte povești urâte pe care ÎNCĂ mă încăpățânez să nu le fac publice. Da! Îmi este FRICĂ de acest om pe care și eu l-am văzut atâția ani cum îl vedeți și voi, până-n clipa în care s-a transformat într-un monstru. Și știu foarte bine de ce a fost și este capabil”, a scris aceasta.

Mihai Albu: A fost o exprimare greșită. Instanța mi-a dat dreptate

În replică, Mihai Albu respinge acuzațiile fostei soții și spune că declarația cu pistolul a fost o „exprimare greșită”, făcută într-un anumit context.



„Am fost la un post TV, unde am povestit, printre altele, că ea îmi sare weekendurile și nu respectă programul cu fetița. Și a fost un episod când prietenul ei mi-a spus că el e tatăl legal al copilului. Și atunci, eu i-am răspuns lui că înseamnă că toată familia lui e cea legală a copilului, nu eu. El mi-a întors spatele și a plecat. Cum să-mi spui așa ceva? Cum să îi spui tatălui fetiței că tu ești tatăl? Păi, ce înseamnă asta? Mi s-a părut foarte exagerat. Trebuie văzută emisiunea, trebuie pusă în instanță și s-a ajuns la concluzia că nu e nimic. Am văzut negru în fața ochilor când mi-a spus asta, dar asta am zis așa”, a declarat acesta pentru Fanatik.



„Am povestit acest episod, prezentatorii m-au întrebat ce am simțit în acel moment. Iar eu am zis că dacă aveam un pistol… Dar evident că a fost o exprimare greșită, însă o exprimare nevinovată, fără să mă gândesc la lucruri grave, iar Iulia de atunci, agățată de acest moment, consideră că sunt un om violent și a cerut ordin de protecție împotriva mea. În primul rând, eu nu i-am spus ei, am spus apropo de discuția cu el, nu cu ea. Iar pentru asta m-a dat în judecată. I s-a dat respingere de două ori, iar acum se judecă la Curtea de Apel, iar în 24 de ore o să avem un răspuns. Nu cred că o să fie un ordin de protecție. Eu nici Armata nu am făcut-o, nu am permis de portarmă, nu am cerut asta niciodată, a fost o expresie spusă într-un context, dar total nevinovată”, a adăugat acesta.

Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, de Revelion

Mihai Albu a explicat și episodul Revelionul fără mască.



„Am fost la niște vecini timp de 15-20 de minute. Sunt foștii mei colegi de facultate, niște arhitecți, care locuiesc cu cei doi copii ai lor. Am fost și ne-am zis la mulți ani. Adică sunt ușă în ușă cu mine. Am ieșit și ne-am salutat. Am intrat pentru puțin timp, am ciocnit un pahar de șampanie, ei au un living mare, de 50 de metri pătrați, au fost cu geamurile deschise, pentru a vedea artificiile, s-a întâmplat la 12 noaptea. Și cam asta a fost tot. Fiica mea are 11 ani, nu o duc la petreceri cu mulți oameni, a fost o chestiune total nevinovată. Nu se pune problema. Gândiți-vă că eu stau cu mama mea, am o mamă de 93 de ani, care este în grija mea, nu aș fi expus-o niciodată”, a mai spus Mihai Albu pentru Fanatik.



