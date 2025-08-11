Sebastian Stan, rol principal în filmul „Frankenstein in Romania” al regizorului Radu Jude

Filmul va combina existența reală a unei închisori secrete CIA în România cu legenda monstrului lui Frankenstein. Radu Jude, regizorul român premiat la Berlin pentru „Kontinental `25”, a dezvăluit că lucrează deja la scenariul noului proiect.

„Scriu un film acum”, a declarat Jude pentru The Hollywood Reporter. „Este un film Frankenstein în România. Se va numi Frankenstein in Romania”.

Sebastian Stan în dublu rol

Conform regizorului, Sebastian Stan va interpreta atât rolul lui Victor Frankenstein, cât și pe cel al monstrului creat de acesta. Actorul, născut în România și mutat ulterior în SUA, a fost interesat de colaborarea cu Jude încă de la prima discuție despre proiect.

Acest film vine în contextul în care o altă adaptare a poveștii lui Frankenstein, regizată de Guillermo del Toro, a fost recent anunțată în competiția Festivalului de Film de la Veneția. Astfel, 2025 se anunță a fi un an extrem de productiv pentru Radu Jude. Pe lângă `Frankenstein in Romania”, regizorul a prezentat deja „Kontinental 25” la Berlinală, unde a câștigat Ursul de Argint pentru cel mai bun scenariu.

Duminică, 13 august, Jude va prezenta în premieră mondială „Dracula” la Festivalul de Film de la Locarno. Filmul este descris ca o deconstrucție a mitului lui Dracula, plină de umorul negru caracteristic regizorului.

Radu Jude. Foto: Hepta

Un nou proiect despre imigrație

După Locarno, Radu Jude plănuiește să înceapă filmările pentru un nou proiect. „Este ca un dialog foarte îndepărtat cu Jurnalul unei cameriste, romanul lui Octave Mirbeau”, a explicat regizorul. „Vreau să vorbesc despre imigrație și despre românii care muncesc în străinătate.

Este despre o femeie care lucrează pentru o familie franceză în Bordeaux în timp ce fiica ei mică rămâne acasă. Deci este un film în jurul acestor probleme dramatice”. Acest nou film va avea un ton mai serios, comparabil cu „Kontinental 25”. Jude își propune să exploreze conexiunea dintre lumea occidentală și România și Europa de Est prin prisma unui personaj.

Cu atâtea proiecte în derulare, Radu Jude se dovedește a fi unul dintre cei mai prolifici și inovativi regizori români ai momentului, abordând subiecte diverse și provocatoare.

