De Livia Lixandru,

Mulți s-au întrebat în ultima vreme ce dietă ține Loredana Groza, pentru că artista arată incredibil la aproape 50 de ani. Chiar dacă are o moștenire genetică bună, Loredana face totuși niște eforturi substanțiale pentru a fi în formă – face mult sport și are un regim de viață extrem de echilibrat.

„Dimineața beau, pe stomacul gol, o cană cu apă fierbinte. De dimineață am mâncat un iaurt și am pus niște semințe de in. Vă recomand și vouă, e foarte sățios, spunea artista, cu ceva vreme în urmă, într-un interviu la Magic FM, potrivit VIVA!

A exclus dulciurile din dietă

Dieta Loredanei Groza poate părea restrictivă pentru multă lume, însă artista nu se privează de nutrienții necesari unei alimentații sănătoase și nici nu face foamea.

La micul dejun, Loredana consumă fructe proaspete sau uscate și iaurt, prânzul este compus în principal din proteine animale – carne slabă și pește -, însoțite de salată. La desert, artista preferă fructele, care, în afara faptului că sunt o bună sursă de vitamine, hidratează organismul. Cât despre cină, aceasta este formată, de obicei, din salate.

Printre alimentele care au dispărut din meniul Loredanei se numără zahărul rafinat (conținut în exces de dulciuri și produsele de patiserie), dar și cofeina.

Loredana Groza este dependentă de sport

Extrem de important este și sportul, iar Loredana Groza este dovada vie că poți să fii fit la orice vârstă, deoarece are deja pătrățele pe abdomen!

Artista petrece la sală în jur de o oră și jumătate zilnic și adoră să facă fitness, squash și jogging, dar și ședințe de masaj, toate acestea contribuind la aspectul tonifiat al musculaturii sale și conferindu-i, în egală măsură, energie și bună dispoziție.

Mai mult, Loredana face și acasă exerciții minimum 10 minute și, de câte ori este posibil, preferă să meargă pe jos, o modalitate extrem de simplă și la îndemâna oricui de a evita sedentarismul.

Desigur, nu este ușor să te privezi de „plăcerile vieții”, cum ar fi dulciurile ori produsele de patiserie, dar noul look al Loredanei (vezi galeria foto!) ar trebui să ne motiveze pe toți.