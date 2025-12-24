Chef-ul susține că reușita unui cozonac nu ține de artificii moderne, ci de respectarea unor pași simpli, dar esențiali. Mesajul său a devenit rapid viral, fiind distribuit de utilizatorii care caută, în prag de sărbători, un desert sigur, pufos și aromat.

Dincolo de rețetă, Chef Popescu a insistat pe importanța procesului de creștere a aluatului, considerat de el fundamentul unui cozonac reușit.

Ingredientele pentru un cozonac pufos

Chef Ștefan Popescu folosește ingrediente clasice, atent alese, fără compromisuri în privința calității.

Ingrediente pentru aluat:

  • 1 kg făină albă tip 000, cernută de două ori
  • 50 g drojdie proaspătă
  • 550 ml lapte integral, călduț
  • 250 g zahăr
  • 5 gălbenușuri de ou
  • 1 ou întreg
  • 200 g unt cu minimum 82% grăsime
  • coajă rasă de la o lămâie
  • coajă rasă de la o portocală
  • 1 linguriță extract de vanilie
  • 1/2 linguriță sare
  • 60 ml ulei, pentru frământat

Ingrediente pentru umplutură:

  • 450 g nucă măcinată
  • 150 g zahăr
  • 5 albușuri de ou
  • 1 linguriță esență de rom
  • 100 g rahat, tăiat cuburi mici
  • un praf de sare

Mod de preparare

Pentru Chef Ștefan Popescu, cel mai important pas în prepararea cozonacului este dospirea. Acesta a explicat că aluatul trebuie lăsat să crească în liniște, fără grabă, într-un mediu cald și ferit de curenți de aer. Drojdia activată corect și frământarea temeinică sunt elemente-cheie care influențează textura finală.

„Foarte important la cozonaci, în primul rând, este să crească. Vrem să ne iasă cel mai tare cozonac”, a transmis chef-ul într-un mesaj video publicat pe TikTok.

Un alt aspect important menționat este ordinea în care se adaugă ingredientele. Untul, de exemplu, trebuie incorporat doar după ce aluatul a fost frământat suficient, pentru a nu-i afecta structura. Abia după acest pas aluatul este lăsat la crescut, acoperit, până când își dublează volumul.

Ștefan Popescu, jurat la „Chefi la cuțite", emisiune difuzată de Antena 1

Procesul de preparare începe cu activarea drojdiei în lapte călduț, urmat de amestecarea ouălor cu zahărul până la dublarea volumului. Ingredientele sunt apoi combinate treptat cu făina, iar aluatul este frământat intens. După prima dospire, se pregătește umplutura, albușurile fiind bătute spumă înainte de a fi amestecate cu nuca și zahărul.

Cozonacii sunt împletiți, așezați în tăvi, lăsați din nou la crescut și apoi copți până capătă o crustă rumenă. O a doua creștere, direct în tăvi, este esențială pentru volum, iar ungerea cu ou și lapte, presărată cu puțin zahăr, oferă cozonacilor o crustă rumenă și lucioasă. Coacerea finalizează procesul, transformând ingredientele simple într-un desert festiv, cu gust de tradiție.

Secretul lui Ștefan Popescu pentru un cozonac pufos ca la bunica. Ingredientele folosite de juratul de la „Chefi la cuțite"
Stiri Mondene 09:38
Secretul lui Ștefan Popescu pentru un cozonac pufos ca la bunica. Ingredientele folosite de juratul de la „Chefi la cuțite”
Cum își vor petrece Elena Vîșcu și CRBL sărbătorile cu fetița lor, după divorț. „O să vorbesc și cu Alessia, să facem planul”
Stiri Mondene 09:04
Cum își vor petrece Elena Vîșcu și CRBL sărbătorile cu fetița lor, după divorț. „O să vorbesc și cu Alessia, să facem planul”
Un minister intră în noul an cu facturile plătite la zi, fără arierate, anunță Ioana Dogioiu
Politică 23 dec.
Un minister intră în noul an cu facturile plătite la zi, fără arierate, anunță Ioana Dogioiu
Mesaj pentru Ilie Bolojan din Parlamentul European: „La conferințele de presă, premierul nu este gazda, ci musafirul într-un spațiu care aparține cetățenilor"
Exclusiv Interviu
Politică 23 dec.
Mesaj pentru Ilie Bolojan din Parlamentul European: „La conferințele de presă, premierul nu este gazda, ci musafirul într-un spațiu care aparține cetățenilor"
