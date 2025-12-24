Chef-ul susține că reușita unui cozonac nu ține de artificii moderne, ci de respectarea unor pași simpli, dar esențiali. Mesajul său a devenit rapid viral, fiind distribuit de utilizatorii care caută, în prag de sărbători, un desert sigur, pufos și aromat.

Dincolo de rețetă, Chef Popescu a insistat pe importanța procesului de creștere a aluatului, considerat de el fundamentul unui cozonac reușit.

Ingredientele pentru un cozonac pufos

Chef Ștefan Popescu folosește ingrediente clasice, atent alese, fără compromisuri în privința calității.

Ingrediente pentru aluat:

1 kg făină albă tip 000, cernută de două ori

50 g drojdie proaspătă

550 ml lapte integral, călduț

250 g zahăr

5 gălbenușuri de ou

1 ou întreg

200 g unt cu minimum 82% grăsime

coajă rasă de la o lămâie

coajă rasă de la o portocală

1 linguriță extract de vanilie

1/2 linguriță sare

60 ml ulei, pentru frământat

Ingrediente pentru umplutură:

450 g nucă măcinată

150 g zahăr

5 albușuri de ou

1 linguriță esență de rom

100 g rahat, tăiat cuburi mici

un praf de sare

Mod de preparare

Pentru Chef Ștefan Popescu, cel mai important pas în prepararea cozonacului este dospirea. Acesta a explicat că aluatul trebuie lăsat să crească în liniște, fără grabă, într-un mediu cald și ferit de curenți de aer. Drojdia activată corect și frământarea temeinică sunt elemente-cheie care influențează textura finală.

„Foarte important la cozonaci, în primul rând, este să crească. Vrem să ne iasă cel mai tare cozonac”, a transmis chef-ul într-un mesaj video publicat pe TikTok.

Un alt aspect important menționat este ordinea în care se adaugă ingredientele. Untul, de exemplu, trebuie incorporat doar după ce aluatul a fost frământat suficient, pentru a nu-i afecta structura. Abia după acest pas aluatul este lăsat la crescut, acoperit, până când își dublează volumul.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Procesul de preparare începe cu activarea drojdiei în lapte călduț, urmat de amestecarea ouălor cu zahărul până la dublarea volumului. Ingredientele sunt apoi combinate treptat cu făina, iar aluatul este frământat intens. După prima dospire, se pregătește umplutura, albușurile fiind bătute spumă înainte de a fi amestecate cu nuca și zahărul.

Cozonacii sunt împletiți, așezați în tăvi, lăsați din nou la crescut și apoi copți până capătă o crustă rumenă. O a doua creștere, direct în tăvi, este esențială pentru volum, iar ungerea cu ou și lapte, presărată cu puțin zahăr, oferă cozonacilor o crustă rumenă și lucioasă. Coacerea finalizează procesul, transformând ingredientele simple într-un desert festiv, cu gust de tradiție.