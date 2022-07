Atunci când merge la sală, frumoasa brunetă se ține de treabă. Este o elevă conștiincioasă și ascultă cu sfințenie sfaturile primite din partea instructorului.

„Muncesc să mă păstrez într-o formă cât de cât plăcută mie, să fiu împăcată în fața oglinzii, chiar dacă nu perfectă. Dacă la 18 ani îmi doream să fiu mai plinuță, acum cu greu pierd kilograme.

Păstrez un echilibru sănătos între sport și alimentație. Recunosc că îmi plac dulciurile și nu e ușor, îmi place și să lenevesc, de aceea fac sport supravegheată de un instructor, așadar, mai bine zis, urecheată”, a declarat Corina Caragea, pentru Fanatik.ro.

„Nu am avut nevoie. Nu cred în frustrările alimentare. Am încercat să scap de câteva kilograme cu fasting, dar nu am reușit mare lucru.

Programul meu cu trezit la 4 dimineața nu mă lasă să țin această dietă, dar oricum sunt o pofticioasă care nu rezistă în fața unei prăjituri, a unei pâini calde sau a unei pizza.

Doar ce nu îmi place. De exemplu: conopida, spanac, creveți sau ton. (n.r. – ce alimente evită în totalitate)”, a mai dezvăluit Corina Caragea, pentru aceeași sursă citată anterior.

