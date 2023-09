Simona Gherghe se împarte între familie și carieră, iar de multe ori reușește să le îmbine perfect. Prezentatoarea show-ului matrimonial „Mireasa” este căsătorită cu Răzvan Săndulescu de mai bine de 6 ani și ca în orice familie și între ei mai apar neînțelegeri.

Într-un interviu pentru Playtech.ro, vedeta de la Antena 1 a vorbit despre familia ei, dar și cum s-a schimbat viața de cuplu de când a devenit mamă.

„Sunt o mulțime de lucruri care s-au schimbat la noi, dar ce am remarcat eu așa în evoluția nostră ca și cuplu este că am ajuns să facem o echipă foarte bună. Nu că înainte nu am fi făcut, dar am foarte mare încredere în el. De exemplu, acum el e cu copiii acasă, știu că ei sunt pe cele mai bune mâini. Suntem o echipă și funcționăm ca atare, sigur că avem și divergențe mai ales în ceea ce privește educația copiilor. De obicei aici sunt meciurile cele mai mari, dar sunt ei în primul rând care sunt liantul ăsta atât de frumos între noi și ne este foarte bine așa cum ne e în această formulă.”

Simona Gherghe știe că se poate baza oricând pe soțul ei, care de multe ori stă cu cei doi copii atunci când ea este plecată la filmări sau la evenimente. Ana, fiica cea mare a vedetei, a început să spună că își dorește să fie prezentatoare atunci când va crește.

„Ana spune că și-ar dori să fie prezentatoare, dar, pe de altă parte, nici nu a văzut alte profesii. E drept că ea are așa niște înclinații artistice, îi place foarte mult să danseze, mai spune uneori că vrea să fie actriță, dar încă e foarte mică, are 6 ani, are o groază de timp să își aleagă ce o să-și dorească”, a povestit Simona Gherghe.

Simona Gherghe a ales învățământul privat pentru cei doi copii

Moderatoarea emisiunii „Mireasa” a ales învățământul privat pentru cei doi copii. Simona consideră că școala de stat are multe lipsuri și nu se ridică la nivelul așteptărilor ei. „Pentru sistemul privat și la școală tot în sistemul privat – Ana este în clasa pregătitoare – pentru că sunt foarte multe lucruri care nu ne plac la sistemul de învățământ de stat. Vreau un mediu mai controlat și mai stabil pentru copiii noștri și de fapt pentru asta muncim.”

Și a continuat: „Nu, studiază în română. Fac și engleză. Nu am mers pe curriculă britanică. Deocamdată mergem după curriculă românească și sper să fie ok.”

„Am momente când nu mănânc seara pentru că nu mai am timp”

Simona Gherghe are un program foarte încărcat și regretă că nu poate ajunge la sală. Nu face sacrificii pentru a se menține și mărturisește că și-ar mai dori să slăbească foarte puțin.

„Nu, nu fac niciun sacrificiu. Îmi pare foarte rău că nu ajung la sală, dar nu mai am timp și de sală. Probabil că am momente când nu mănânc seara pentru că nu mai am timp să mănânc seara. Seara e un program așa haotic, copiii vin de la școală, grădiniță, ieșim cu ei afară, hai cu baia, hai cu somnul și mă trezesc că adorm și eu cu ei și aia e, sar peste cină practic. (…)

Mai am așa, simt așa pe mine dacă mă mai îngraș câte 2-3 kilograme, le corectez așa, mănânc mai puțin, nu mai mănânc pâine, nu mănânc dulce, dar așa nu am avut niciodată probleme cu kilogramele în plus. Din punctul ăsta de vedere am fost o norocoasă.”

