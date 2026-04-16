Recent, odată cu vacanța de Paște a copiilor, Simona Gherghe a mers împreună cu familia ei la Disneyland Paris, iar când s-a întors în România, a postat în mediul online un review sincer al locației, după două zile petrecute acolo.

Chiar în ziua în care a împlinit 24 de ani de când lucrează în televiziune, prezentatoarea de la Antena 1 a vorbit atât despre lucrurile pozitive, cât și despre cele negative de la Disneyland Paris.

„Acum fix 24 de ani, pe 15 aprilie 2002, la ora 13.00, debutam la Observator. De 24 de ani neîntrerupți la Antena 1. Mulțumesc că încă mă primiți în casele voastre”, a scris Simona Gherghe pe Instagram, la story.

Iar în feed pe celebra rețea de socializare a dezvăluit cum s-a simțit în vacanța din Franța. Iată mai jos mesajul complet al prezentatoarei TV:

„Disneyland Paris. Review sincer, după două zile petrecute acolo.

Am amânat cât s-a putut momentul în care să mergem cu toții în vestitul parc de distracții. Fuseserăm acum aproape doi ani în PortAventura și știam efectul hiperstimulant al acestor locuri asupra creierelor copiilor.

Am ales să stăm la un hotel din parc, tocmai ca să ne vină mai ușor cu intratul și să evităm epuizarea fizică. Chiar și așa, după kilometri întregi parcurși în fiecare zi, a fost extrem de obositor.

Ce nu mi-a plăcut:

Aglomerația! Bine ați venit pe tărâmul așteptării: peste tot sunt cozi. La activități, la popcorn, la apă, la baie. Pregătește-te să aștepți. Tu ca tu, dar pentru copii, asta e o corvoadă. Dar din așteptarea asta se antrenează ceva: «mușchiul» răbdării. E o oportunitate pentru cei mici să învețe că, pentru lucrurile pe care și le doresc, e nevoie de timp. Și că nu se obține totul cât ai bate din palme.

Consumerismul! Peste tot sunt magazine cu suveniruri, la fiecare atracție importantă (Frozen, Peter Pan, StarWars), te întâmpină la ieșire, practic pe acolo e ieșirea, standuri cu suveniruri din filme și povești. Greu de rezistat, greu și pentru bugetele familiilor. Aici trebuie să pui limite ferme: ceva mic, cât să încapă într-o gentuță.

Timpii mari de așteptare! La atracțiile importante se stă câte 60-80 de minute. Parcul îți dă posibilitatea să iei un Premier Access, dar uneori aștepți și cu acesta. Și da, e scump. La atracțiile importante, cum ar fi nou-deschisul Frozen, e cam 40 de euro de persoană. La altele, de la 5 euro de om, până la 15-20 de euro. Înmulțește cu câți sunteți și vezi ce rezultă.

Dacă stai în hotelurile din parc, ai «magic hour», de la ora 8.30, o oră înainte ca porțile pentru public să fie deschise. Noi am ales să mergem la Frozen, unde am așteptat (chiar și cu magic hour) 50 de minute. Dar aici chiar nu a fost dificil, pentru că, odată intrați în castel, coada e ca o plimbare agreabilă. Plus că ne-am trezit cu Elsa în persoană și a fost emoționant și pentru mine, ca adult, darămite pentru copii.

Ora târzie a show-ului final, cu proiecții, lasere și artificii: 22.40! După o zi de stat în parc, alergat, așteptat, bucurat, plâns și iar de la capăt, să reziști până la ora aia e chiar eroic, până și pentru adulți. Am văzut copii adormiți, părinți sfâșiați, am fost pe cale să renunțăm, dar am rămas.

Ce mi-a plăcut:

E un parc al poveștilor, mai puțin al adrenalinei. Vezi peste tot mici Else sau Ane, îmbrăcate adorabil în costumele personajelor. Las și o listă cu atracțiile favorite ale copiilor și ale noastre: Frozen, Big Thunder Storm, Ratatouille, StarWars, the final Adventures. La Peter Pan e o coadă imensă, dar atracția în sine e puțin depășită față de cele noi din parc.

A fost spectaculos, realmente, show-ul final. Nu regretăm că am așteptat. Știu, e extrem de dificil să reziste copiii până la ora 22.40, dar e WOW! Ca să vă imaginați, Vlad a plâns de emoție. Și eu! (Suntem sensibilii familiei).

Cât despre mâncare, sunt restaurante unde poți rezerva în aplicație. Daca nu, fast-food stradal. E mai greu cu ronțăielile dulci și sărate la tot pasul, dar na, mai lași garda jos pentru o zi sau două.

Pregătește-te să vezi mulți copii în tantrum, mulți părinți epuizați, mulțimea e și ea în sine obositoare, dar treburile astea vin la pachet cu parcul. Locul e frumos amenajat, curat, îngrijit.

Dacă am mai merge? Poate că da (copiii își mai doresc), dar nu mai mult de o zi, acum că avem harta mentală a locurilor. Prima dată când intri acolo ești complet debusolat, așa că pentru noi prima zi a fost cam haotică. E o experiență scumpă. Pe lângă biletele în sine, totul este overpriced, de la mâncare, apă, la suveniruri. Deci așteaptă-te să cheltui mai mult decât ai planificat.

Dar la final rămâi cu magia. Știu că pare șablon, însă spectacolul de la ora 22.40 chiar așa se termină: magia e, de fapt, în sufletele noastre. Și mai rămâi și cu amintiri pe viață”.

