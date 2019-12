De Livia Lixandru,

„Noi suntem reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă, reactoarele acelea care nu au mai fost folosite de prin 1992. Stând la povești cu Sorin înainte de plecare ne-am dat seama că numele ăsta ni se potrivește perfect”, a povestit Răzvan Fodor.

Chiar dacă aveau idee ce înseamnă Asia Express, competiția le-a depășit așteptările.

„În prima zi am simțit că m-a lovit trenul, ăsta a fost impactul cursei asupra mea. Au urmat apoi zile în care am simțit că m-a lovit camionul, iar de curând am avut o zi în care am simțit că m-au bătut toți agenții de pază de București.

E o aventură continuă, e un efort extraordinar. De multe ori spun că eu mai un Fodor în mine care seara mă striga; Răzvane? Răzvane?! Ce faci mă tu aici? De ce ai venit?!’, dar întorc capul și nu îl bag în seamă. E greu pentru că somnul nu e somn, mâncarea nu e mâncare, familia nu e aproape…”, a povestit Răzvan Fodor, potrivit VIVA!

„Eu n-am crezut că sunt bipolar, dar aici am început să ma întreb dacă nu cumva am această problema. În 10 minute trec de la o stare la alta. Dacă nu găsim mașină, starea noastră se schimbă instant. Cum s-a oprit cineva la autostop, cum ne-am revenit. Și vă spun că nu e doar un moft, ne ia capul pe bune! E dificil și cu mâncarea.

Mie îmi place mâncarea asiatică, dar să o mănânc în fiecare zi și de fiecare dată același lucru..e cam mult. Și căldura a fost ceva greu de suportat. Să transpiri de 3-4 ori pe zi până la piele, să alergi pe 40 de grade și umiditate de 90% nu-i ușor.

Cel mai tare e că după o zi ca asta, când în sfârșit găsești unde să dormi, pui capul pe pernă și la scurt timp încep cocoșii. Eu n-am mai întâlnit cocoși ca aici. Cântă de la 2 dimineața până la ziuă”, a povestit chef Sorin Bontea.