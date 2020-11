Soția lui Ilie Năstase a dezvăluit cum se menține în formă. „Sunt foarte sinceră cu voi. Nu vă spun să faceți ca mine, pentru că nu e bine”

„Sunt foarte sinceră cu voi. Ce fac să arăt bine? Fac foamea. Da, pentru că după o vârstă se cam depune tot. La 22 de ani, după ce am născut, într-o lună, de la 75 kg am ajuns la 59 de kilograme.

De atunci am încercat să mă mențin. Pe la 43 de ani am făcut ulcer perforat și am fost operată de urgență. Fac foamea în continuare, deși am antecedente. Dacă vă spun ce mănânc într-o zi, râdeți de muriți.

Am meniul meu de foame, ca să zic așa. Dimineața beau un litru de apă și o cafea cu lapte.

După-amiază mănânc ori mămăligă cu brânză și smântână, ori pește sau fructe de mare, ori o salată. Atât. Apoi, non-stop apă, seara un fruct și 4 masaje pe săptămână. Da, am o singură masă pe zi.

Nu vă spun să faceți ca mine, pentru că nu e bine! Nu fac sport, doar masaj, care mă ajută foarte mult.

Chiar Ilie îmi spunea acum de dimineață «Băi, ai o piele și o carne tare pe tine, ca una de 20 de ani!», și asta datorită masajelor.

Nu am operații, în afară de silicoane, nu pierd vremea pe la esteticieni și saloane de înfrumusețare, dar recunosc, nu mănânc cum trebuie”, a povestit Ioana, pentru Click!

