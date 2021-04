Soția lui Starlin de la „Survivor România” rupe tăcerea despre relația lor. „Am fost singură”

De asemenea, Elena a dezvăluit că între Războinic și fiica lui este o relație specială.

„Ei au o relație foarte specială. Mă emoționează când vorbește despre tatăl ei. Ne-am cunoscut acum 13 ani, pe o rețea de socializare, el a făcut primul pas. Mi-a lăsat un mesaj și de acolo am început să vorbim. Vorbind, ne-am dat seama că se întâmplă ceva. Nu credeam în dragoste pe internet.

M-a așteptat cu tatăl lui la aeroport. A fost ciudat. A fost exact cum îmi imaginam. De câte ori îmi aduc aminte, am lacrimi în ochi. Noi am trecut prin multe greutăți.

Acolo nu a fost deloc ușor. Am început de la zero totul. Am hotărât să venim în țară. Am stat trei ani la el în Dominicană. A fost greu, dar familia mea a acceptat”, a povestit, cu lacrimi în ochi, soția lui Starlin de la Survivor.

Elena a mărturisit apoi că ea și Starlin s-au căsătorit civil în Republica Dominicană. „Cununia civilă am făcut-o în Republica Dominicană. Am fost singură, a fost greu. Cununia religioasă am făcut-o la noi în țară.

Îmi lipsește foarte mult. Starlin pentru mine înseamnă totul, el este stâlpul. Este o dragoste foarte specială. E o relație pură, fără absolut niciun fel de interes. Mă deranjează că este dezordonat. Este cel mai bun om pe care l-am cunoscut”, a mai declarat soția lui Starlin de la Survivor.

