Care este prima ta amintire legată de teatru?

Premiera spectacolului „O scrisoare pierdută”, de la Teatrul Bulandra, în regia lui Liviu Ciulei, din 1972, cu o distribuție impresionantă: Toma Caragiu, Rodica Tapalagă, Petrică Gheorghiu, Octavian Cotescu, Dem Rădulescu, Mircea Diaconu și tatăl meu. Aveam 5 ani și stăteam în primele rânduri și tot ce mă interesa atunci din spectacol era ca tata, care-l juca pe Ghiță Pristanda, să scoată sabia, pe care o avea la brâu, din teacă.

Când ai ales actoria, te-ai consultat cu tatăl tau? Cum a reacționat când a aflat că vrei să-i calci pe urme?

Tatăl meu nu a fost foarte încântat, pentru că, la vremea respectivă, nu-i demonstrasem nimic în sensul că m-ar fi interesat cu adevărat această profesie, care nu e deloc ușoară și, evident, se gândea și la povara numelui pe care trebuia s-o duc în spate.

Mi-a spus că această profesie îmi va ocupa tot timpul și pentru asta trebuie să fiu dedicat și conștient de sacrificiile pe care le voi face în viață mea personală. Asta în cazul în care voiam să fiu un actor de prima linie. Sfaturi pe care le-am respectat și le respect și acum, pentru că așa am simțit. După 35 de ani de când fac această meserie, gândesc la fel.

A luat admiterea din prima. «Eram 200 de candidați pe un loc»

Cu cine te-ai pregătit pentru admitere la facultate? Ai avut emoții la examen?

Cu un mare actor și un mare profesor, Petrică Gheorghiu, care a știut la vârsta de 17 ani și câteva luni, cât aveam atunci când am dat examen la Institutul de Teatru, să mă pună în valoare cu un repertoriu care se potrivea cu adolescentul de atunci, un lucru extrem de important ca să fii credibil. Am avut mari emoții la admitere. Prima probă, eliminatorie, era de poezie, iar eu mă pregătisem cu două sau trei poezii și când comisia, din care făcea parte și Olga Tudorache, m-a oprit după prima poezie, mi-a stat inima în loc și am crezut că am picat. Nu mi-am imaginat că oamenii s-au lămurit după prima poezie, că nu a mai fost nevoie să mai spun alta și m-au trecut. Era primul meu examen important, după treapta a doua de liceu și bacalaureat. Eram 200 de candidați pe un loc, iar majoritatea candidaților mai dăduse de câteva ori examen la institut.

Când și în ce ai debutat?

Am debutat într-un serial TV care s-a numit ”Eroii nu au vârstă”, în regia lui Mihai Constantinescu și Dan Mironescu, în 1984. Inițial am fost ales de regizorul Mihai Constantinescu, care m-a văzut într-o vacanță la Cumpătu, fără să știe că sunt băiatul lui Ștefan Bănică, culmea, fiind amic bun cu taică-miu, și mi-a spus că am față de film. Doar că debutul a fost undeva în planul trei al cadrului, pe o plută – mai bine zis, interpretăm un fel de ”umbră”, care putea fi oricine. Bașca, după terminarea filmării, m-au și uitat pe pluta aia, în mijlocul lacului! Personajul principal al scenariului, scris de Francisc Munteanu, era un puști gen Pistruiatu, care, după două săptămâni de filmări, s-a îmbolnăvit de hepatită și atunci s-a dat un casting pentru a fi ales alt actor, unde am fost și eu chemat. Și uite-așa, m-am trezit din ”umbra” de pe plută în rolul principal, jucând alături de Gheorghe Dinică, Aurel Giurumia, Nicu Constantin, Constantin Diplan și o grămadă din actorii importanți de film din România. Asta a fost șansa mea. Nu mai țin minte nimic din castingul pe care l-am dat atunci.

Faptul că ești fiul regretatului maestru Ștefan Banică te-a ajutat în carieră?

Nu prea m-a ajutat. Mai ales că eram pus sub o lupă permanentă, ca și ceilalți copii de actori la vremea aceea care încercau să facă aceeași meserie ca părinții lor. Îmi amintesc că pentru aprobarea distribuției la filmul ”Liceenii” de comisia de cenzură pentru cinematografie, așa cum era pe atunci, regizorul Nicolae Corjos m-a trecut pe listă cu numele Ștefan Bunicu, ca să nu atrag atenția. Tot Nicolae Corjos este cel care mi-a scris numele pe ecran pentru prima oară Ștefan Bănică Junior.

