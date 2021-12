Cântărețul în vârstă de 37 de ani se împarte între viața de familie și carieră. Are o relație de câțiva ani cu cântăreața Antonia, care l-a și făcut tată de două ori. Au împreună doi copii, pe Dominic și pe Akim. Când vine vorba despre munca lui, Alex Velea spune că are cu ce să se mândrească.

Cântărețul are propriul studio care a mers ca pe roate în ultimul an. Are multe rezultate pe plan profesional, e mulțumit de piesele lui, de artiștii care colaborează cu el. „Ce pot să vă zic de anul care se apropie cu pași repezi de final: a fost un an de tranziție, așa îmi place să-l numesc. Ba am avut cântări, ba n-am mai avut. Ba ne-au «lăsat» să ne vedem de viață, ba ni s-au impus diverse restricții.

Am muncit foarte mult, în schimb, în studio. M-am «îngropat» în muzică și rezultatele nu au încetat să apară. Avem (label-ul nostru Golden Boy Society) două canale de YouTube care au înflorit. Am lansat multe piese, care au ajuns pe buzele voastre, ale celor care iubiți ceea ce facem. Vă mulțumim pentru susținere încă o dată”, a explicat artistul.

„Mă hrănesc din reacția publicului”

Referitor la anul următor, Alex Velea are câteva dorințe. Se gândește la cariera lui de artist, dar și la familia lui. „Sper să revenim la «normalitate». Să am un program ca cel de dinainte de pandemie. În weekend să concertez, pentru că așa m-am obișnuit.

Fac asta de aproape 20 de ani și mă hrănesc din reacția publicului. Am nevoie de acel schimb de energie. Publicul este sfânt. Vreau să am timp pentru familia mea. Să îi iubesc, să îi ocrotesc și să mă bucur de ea. Acești 2 ani m-au ajutat din punctul acesta de vedere, pentru că am stat un pic mai mult cu ai mei. Sunt dependent de ei și de iubirea lor. Îmi ador familia. Cum simțiți și voi, de altfel, cu ai voștri”, a mai povestit cântărețul pentru sursa menționată mai sus.

Pe termen scurt, Alex Velea își dorește însă o vacanță cu Antonia, femeia de care e îndrăgostit de ani. „Avem nevoie maximă de o vacanță. Consider că am muncit din greu anul acesta și vreau să mă relaxez măcar o săptămână. Am multe planuri pentru anul ce vine și m-ar ajuta să încep cu mintea limpede și bateriile încărcate. (…)

Am plănuit-o, dar încă nu știm unde mergem. O să alegem o destinație cu câteva zile înainte de plecare. Suntem spontani”, a încheiat vedeta.

